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Новини
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27% електроенергії з відновлюваних джерел: Кабмін затвердив план до 2030 року

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Кабінет міністрів затвердив Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року та план його реалізації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Відповідно до нього, частка ВДЕ у валовому кінцевому споживанні енергії у 2030 році становитиме 27%, а саме:

  • в системах теплопостачання та холодопостачання – 33%;
  • у виробництві електроенергії – 29%;
  • у транспортному секторі – 17%.

Уряд схвалив нацплан з розвитку ВДЕ

Зазначається, що Національний план з розвитку відновлюваної енергетики є доповненням Національного плану з енергетики та клімату, який був схвалений червні.

"Документ спрямований на те, щоб довести частку "зеленої" енергетики у валовому кінцевому споживанні до 27%. План передбачає 38 заходів, індикатори виконання та визначає відповідальних", – додав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Як повідомлялося, уряд затвердив умови перших аукціонів на отримання державної підтримки на створення потужностей для виробництва електроенергії з альтернативних джерел.

Автор: 

Кабмін (7745) електроенергія (4235) Міненерго (922)


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Топ коментарі
+3
В жопу засуньте свой очередной "стратегический план", как и все предыдущие
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13.08.2024 17:25
+3
З таким самим успіхом вони можуть тиражувати і плани до 2050-2100 року. Виконувати не збираються, і знають, до тих пір не досидять, і відповідати не будуть.
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13.08.2024 18:47
+1
Можливо це не на часі витрачать гроші на хто зна що?
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13.08.2024 17:15
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Можливо це не на часі витрачать гроші на хто зна що?
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13.08.2024 17:15 Відповісти
По перше це хороша децентралізація, по друге такі електростанції менш вразливі через те що площу займають та і їм не потрібна газова інфраструктура, єдиний мінус це погодозалежність... ну але необхідно розвивати мережу зберігання енергії, що трохи згладить коливання

кошти мабуть західні партнери дадуть, на такі проекти у них завжди є гроші, немає тільки на зброю
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13.08.2024 17:32 Відповісти
Коли немає ні вітру, ні сонця ел енергія теж потрібна. Навіть більше ніж при сонці. Це значить, що потрібно тримати таку ж потужність маневрових джерел електрики на такий випадок. В Німеччині розвивають зелену енергетику вже тридцять років. Вартість 1 квт.год 40 центів. Потягнемо?
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13.08.2024 17:49 Відповісти
в США домогосподарства 0.12 центів, промислові 0,06
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13.08.2024 19:00 Відповісти
👍
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17.08.2024 18:41 Відповісти
щодо умов то в нас є регіони з кращими умовами чим у німців

https://globalsolaratlas.info/map?c=33.870416,-6.855469,3 https://globalsolaratlas.info/

https://globalwindatlas.info/
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13.08.2024 19:03 Відповісти
В жопу засуньте свой очередной "стратегический план", как и все предыдущие
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13.08.2024 17:25 Відповісти
Зніміть побори з відповідних товарів на митниці, і адекватні люди самі потурбуються про відновлювані джерела енергії для своїх домогосподарств.
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13.08.2024 17:30 Відповісти
Черговий проект випускників трускавецьких курсів. 1 млрд дерев же був, 1 млн дронів було, два ядерних блоки на ХАЕС. Добралися до зеленої енергетики. Де набрати стільки сонця і вітру ще не думали.
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13.08.2024 17:42 Відповісти
На що спиралися, затверджуючи план? Їм вже відомий результат війни?
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13.08.2024 18:09 Відповісти
Нiхуа в них не вийде - план викурять ще задовго до 2030.
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13.08.2024 18:16 Відповісти
З таким самим успіхом вони можуть тиражувати і плани до 2050-2100 року. Виконувати не збираються, і знають, до тих пір не досидять, і відповідати не будуть.
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13.08.2024 18:47 Відповісти
Вони серйозно збираються "правити" нами до 2030..?
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13.08.2024 19:20 Відповісти

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