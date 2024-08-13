27% електроенергії з відновлюваних джерел: Кабмін затвердив план до 2030 року

Кабінет міністрів затвердив Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року та план його реалізації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Відповідно до нього, частка ВДЕ у валовому кінцевому споживанні енергії у 2030 році становитиме 27%, а саме:

в системах теплопостачання та холодопостачання – 33%;

у виробництві електроенергії – 29%;

у транспортному секторі – 17%.

Зазначається, що Національний план з розвитку відновлюваної енергетики є доповненням Національного плану з енергетики та клімату, який був схвалений червні.

"Документ спрямований на те, щоб довести частку "зеленої" енергетики у валовому кінцевому споживанні до 27%. План передбачає 38 заходів, індикатори виконання та визначає відповідальних", – додав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Як повідомлялося, уряд затвердив умови перших аукціонів на отримання державної підтримки на створення потужностей для виробництва електроенергії з альтернативних джерел.