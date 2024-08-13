"Енергоатому" дозволили не платити борги до кінця війни

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості включило НАЕК "Енергоатом" до списку підприємств, щодо яких до кінця воєнного стану діє заборона на стягнення боргів у судовому порядку.

Про це йдеться у відповіді Міністерства на запит Укрінформу.

У Мінстратегпромі нагадали, що закон "Про виконавче провадження" передбачає на період дії воєнного стану зупинку вчинення виконавчих дій у провадженнях з виконання рішень, боржниками за якими є підприємства оборонно-промислового комплексу.

"Принагідно інформуємо, що наказом Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України від 2 серпня 2024 року №95 "Про включення Акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" до переліку підприємств, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій за якими зупиняється в період воєнного стану" АТ "НАЕК "Енергоатом" (код ЄДРПОУ 24584661) включено до відповідного переліку", – сказано в повідомленні.

Хто включається до переліку

До такого списку включаються підприємства, що виконують державний контракт у сфері оборони або які залучені до виконання такого контракту на підставі договорів, зокрема зовнішньоекономічних.

Іншим критерієм є включення підприємства до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів).

При цьому підприємство повинне відповідати одночасно обом критеріям.

Раніше повідомлялося, що "Енергоатом" планує завершити 2024 рік із прибутком. Покращення фінансових результатів компанія очікує після того, як у червні уряд підвищив тарифи на електроенергію для населення на 64%.

Кабінет Міністрів з 1 червня підвищив тариф на електроенергію для населення на 60% – до 4,32 грн за кВт/год, незалежно від обсягу споживання. У Міненерго пояснювали, що підвищення тарифу допоможе уникнути збитків державним енергокомпаніям – "Енергоатому" та "Укргідроенерго".