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Новини
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"Величезний ризик": Влада Австрії занепокоєна через можливе припинення транзиту російського газу через Україну

газ,євросоюз

Австрійська влада вбачає "величезний ризик" через можливість раптового припинення постачання російського природного газу, який досі потрапляє у цю центральноєвропейську країну транзитом через Україну.

Про це у Міністерстві енергетики Австрії повідомили у відповідь на запит Bloomberg.

"Поки існує залежність від постачання російського газу, існує величезний ризик відповідного збою в постачанні з далекосяжними наслідками", – заявили у міністерстві.

Разом із тим, у Міненерго Австрії додали: "Ми повинні якнайшвидше припинити залежність Австрії від постачання російського газу".

Біржові ціни на газ у ЄС зросли після початку операції ЗСУ у Курській області Росії. Зокрема, Сили оборони України взяли під контроль газовимірювальну станцію "Суджа", через яку здійснюється транзит російського через Україну до ЄС, що посилило тривогу серед європейських енергетичних чиновників і трейдерів через ймовірне припинення транзиту.

Однак наразі як Росія, так і Україна планують продовжувати постачання трубопровідного газу до Європи, повідомляли джерела Bloomberg.

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Як повідомлялося, правляча коаліція в Австрії пообіцяла припинити імпорт російського газу до 2027 року в рамках ширшої трансформації енергетичної системи країни. Очікується, що уряд представить детальну дорожню карту досягнення цієї мети перед національними виборами 29 вересня.

За недавніми оцінками, частка російського природного газу в австрійських трубопроводах становить від 80% до 90%. Минулого року Австрія перерахувала "Газпрому" близько 4 млрд євро.

Згідно з урядовим звітом, опублікованим у червні, навіть без російського газу Австрія має достатньо потужностей для імпорту пального трубопроводами через Італію та Німеччину, щоб задовольнити свій попит.

Однак, якщо постачання російського газу раптово припиниться, а Австрія не зможе транспортувати більше палива через Італію, запаси газу у сховищах можуть впасти до 15% загальної потужності до 2026 року, згідно з найгіршим сценарієм, опублікованим урядом.

Більш імовірний сценарій передбачає припинення постачання газу з Росії з січня 2025 року, разом із збільшенням імпорту газу через Італію, який задовольнить попит і дозволить забезпечити заповненість сховищ на рівні на 60% до 2027 року.

Австрія зберігає одні з найтісніших зв’язків серед країн Європи з російською енергетикою, у 2018 році державна компанія OMV продовжила довгостроковий контракт на імпорт газу з Росії до 2040 року.

Автор: 

Австрія (320) газ (7924) Газпром (2554) росія (14183) транзит газу (644)


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Топ коментарі
+16
Передайте владі Австрії моє занепокоєння.
Але то нічого. Райфайзен, за прибутки в кацапії, буде возити Вам газ в надувних кульках.
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13.08.2024 17:50
+9
То нехай тиснуть на орків, в австрійських банках багато грошей орківської еліти
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13.08.2024 17:33
+9
"державна компанія OMV продовжила довгостроковий контракт на імпорт газу з Росії до 2040 року"
Тобто ці Гaндoни навіть і не думали питати дозволу у нас на транзит газу, вони були впевнені, що москалота завоює Україну. Так що все просто, нехай висмоктують залишки газу з труби після мадярів
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13.08.2024 18:00
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То нехай тиснуть на орків, в австрійських банках багато грошей орківської еліти
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13.08.2024 17:33 Відповісти
Згідно з урядовим звітом, опублікованим у червні, навіть без російського газу Австрія має достатньо потужностей для імпорту пального трубопроводами через Італію та Німеччину, щоб задовольнити свій попит.
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13.08.2024 19:02 Відповісти
Передайте владі Австрії моє занепокоєння.
Але то нічого. Райфайзен, за прибутки в кацапії, буде возити Вам газ в надувних кульках.
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13.08.2024 17:50 Відповісти
"державна компанія OMV продовжила довгостроковий контракт на імпорт газу з Росії до 2040 року"
Тобто ці Гaндoни навіть і не думали питати дозволу у нас на транзит газу, вони були впевнені, що москалота завоює Україну. Так що все просто, нехай висмоктують залишки газу з труби після мадярів
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13.08.2024 18:00 Відповісти
Висловлюю вкрай бурхливе та шалене занепокоєння разом зі сподіваннями на депортацію з Австрії всього кацапського розвідувально - диверсійного кубла, яке почуває себе у Відні як вдома.
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13.08.2024 18:03 Відповісти
Ми теж дуже занепокоєні, ага
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13.08.2024 18:05 Відповісти
А не купувати газ у орків не пробували ?
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13.08.2024 18:09 Відповісти
На сімнадцятий рік після виступу ***** в Мюнхені до австрійських жирафів потроху почало доходити.
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13.08.2024 18:20 Відповісти
>"Поки існує залежність від постачання російського газу, існує величезний ризик відповідного збою в постачанні з далекосяжними наслідками", - заявили у міністерстві.

>Разом із тим, у Міненерго Австрії додали: "Ми повинні якнайшвидше припинити залежність Австрії від постачання російського газу".

Ну, нарешті, на третій рік повномасштабного вторгнення в країну, по якій проходить транзит газу для вас, ви збагнули, що щось може трапитись і ви залишитесь без газу!
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13.08.2024 18:31 Відповісти
хто про шо, а ці за свій газ сс*ться. Ми також занепокоєні
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13.08.2024 18:40 Відповісти
В них "величезний ризик", а в нас фігня, війна якась...
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13.08.2024 18:50 Відповісти

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