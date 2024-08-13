"Величезний ризик": Влада Австрії занепокоєна через можливе припинення транзиту російського газу через Україну

Австрійська влада вбачає "величезний ризик" через можливість раптового припинення постачання російського природного газу, який досі потрапляє у цю центральноєвропейську країну транзитом через Україну.

Про це у Міністерстві енергетики Австрії повідомили у відповідь на запит Bloomberg.

"Поки існує залежність від постачання російського газу, існує величезний ризик відповідного збою в постачанні з далекосяжними наслідками", – заявили у міністерстві.

Разом із тим, у Міненерго Австрії додали: "Ми повинні якнайшвидше припинити залежність Австрії від постачання російського газу".

Біржові ціни на газ у ЄС зросли після початку операції ЗСУ у Курській області Росії. Зокрема, Сили оборони України взяли під контроль газовимірювальну станцію "Суджа", через яку здійснюється транзит російського через Україну до ЄС, що посилило тривогу серед європейських енергетичних чиновників і трейдерів через ймовірне припинення транзиту.

Однак наразі як Росія, так і Україна планують продовжувати постачання трубопровідного газу до Європи, повідомляли джерела Bloomberg.

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Як повідомлялося, правляча коаліція в Австрії пообіцяла припинити імпорт російського газу до 2027 року в рамках ширшої трансформації енергетичної системи країни. Очікується, що уряд представить детальну дорожню карту досягнення цієї мети перед національними виборами 29 вересня.

За недавніми оцінками, частка російського природного газу в австрійських трубопроводах становить від 80% до 90%. Минулого року Австрія перерахувала "Газпрому" близько 4 млрд євро.

Згідно з урядовим звітом, опублікованим у червні, навіть без російського газу Австрія має достатньо потужностей для імпорту пального трубопроводами через Італію та Німеччину, щоб задовольнити свій попит.

Однак, якщо постачання російського газу раптово припиниться, а Австрія не зможе транспортувати більше палива через Італію, запаси газу у сховищах можуть впасти до 15% загальної потужності до 2026 року, згідно з найгіршим сценарієм, опублікованим урядом.

Більш імовірний сценарій передбачає припинення постачання газу з Росії з січня 2025 року, разом із збільшенням імпорту газу через Італію, який задовольнить попит і дозволить забезпечити заповненість сховищ на рівні на 60% до 2027 року.

Австрія зберігає одні з найтісніших зв’язків серед країн Європи з російською енергетикою, у 2018 році державна компанія OMV продовжила довгостроковий контракт на імпорт газу з Росії до 2040 року.