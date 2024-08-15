"Укрзалізниця" планує купити ще 20 потягів Hyundai за $400 мільйонів

"Укрзалізниця" планує розширити парк швидкісних поїздів "Інтерсіті" ще на 20 моделей Hyundai Rotem – вони дадуть змогу перевозити до 6 млн пасажирів на рік.

Про це повідомив керівник пасажирського напряму "Укрзалізниці" Олександр Перцовський в інтерв'ю Forbes Ukraine.

Ща словами Перцовського, зараз український уряд веде активні перемовини з представниками Південної Кореї щодо потенційної закупівлі додаткових потягів виробника Hyundai.

За попередніми домовленостями, один поїзд коштуватиме близько $16 млн. Загальна вартість програми становитиме приблизно $400 млн, включно із сервісним обслуговуванням.

Перші потяги корейський виробник зміг би надати вже за 18-24 місяці після підписання угоди, а всі 20 експресів можуть з'явитися в Україні впродовж 3-4 років.

20 потягів "Інтерсіті" зможуть забезпечити перевезення 5-6 млн пасажирів на рік.

Перші 10 міжрегіональних електропоїздів виробництва компанії Hyundai Corporation Україна придбала в 2012 році до футбольного чемпіонату "Євро-2012", який проходив в Україні та Польщі.

У складі електропоїзда дев'ять вагонів: три вагони першого класу та шість вагонів другого класу, із яких один має буфет для пасажирів.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" в партнерстві з ЮНІСЕФ 8 серпня відправила в перший рейс дитячий вагон.

До того стало відомо, що в липні АТ "Укрзалізниця" вперше з початку року отримає негативний фінансовий результат, попри покращення операційної ефективності у порівнянні минулим роком.

Наприкінці листопада минулого Кабінет міністрів затвердив фінансовий план АТ "Укрзалізниця" на 2024 рік, він передбачає отримання компанією збитків на 12,6 млрд грн. В компанії планують їх покрити за рахунок розробленого плану виходу на безбитковість, який передбачає підвищення тарифів.