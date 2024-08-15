Санкції працюють: У російських компаній через проблеми з платежами мільярди доларів зависли за кордоном

Російський бізнес продовжує відчувати проблеми з отриманням валюти за вивезені з країни товари через посилення американських санкцій та масове блокування плажетів. Так, у липні російські компанії збільшили "іноземні активи" ще на $4,7 млрд, а з початку року – на $44,6 млрд.

Про це йдеться в оперативній статистиці платіжного балансу Центробанку РФ, передає The Moscow Times.

Значна частина цієї суми пов'язана "з ускладненням ланцюжків міжнародних розрахунків". Через проблеми з платежами у бізнесу формується "дебіторська заборгованість" – тобто навіс із вчасно не отриманих коштів.

Масштаби лиха можуть оцінюватися в десятки мільярдів, випливає з даних Центробанку Росії.

Так, минулого року, коли проблем із платежами було суттєво менше, за січень-червень бізнес накопичив $21,4 млрд "іноземних активів". У цьому ж році суми, що залишаються за кордоном, зросли на 108%, або $23,2 млрд. Це приблизно десята частина експортних доходів економіки, які Центробанк РФ оцінив у $239 млрд за січень-липень.

Проблеми з платежами в Росії

Наприкінці липня повідомлялося, що китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях

Як повідомлялося, Росія та Китай можуть почати використовувати бартерні схеми в торгівлі між двома країнами через проблеми у фінансових розрахунках, обумовлені загрозою санкцій США.

Також Росія може почати розраховуватися з Китаєм за допомогою криптовалюти: до того президент РФ Владімір Путін підписав закон про легалізацію обороту криптовалюту та майнінгу в країні.

Раніше повідомлялося, що Банк Росії розглядає можливість подальших обмежень на обіг у країні ключових світових валют, торги якими вже зупинилися на біржі через санкції США.

"Московська біржа" 13 червня припинила операції з доларами та євро після того, як Мінфін США вніс її до чорних списків разом із ключовими розрахунковими структурами – Національним кліринговим центром та Національним розрахунковим депозитарієм.

На початку липня стало відомо, що великі гравці біржових торгів китайським юанем – китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – залишають "Московську біржу", яка потрапила під санкції США.

Також повідомлялося, що проблеми в оплаті імпорту та отриманні виручки від експорту змусили російську владу форсувати легалізацію транскордонних розрахунків у цифрових валютах.