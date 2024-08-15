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Новини
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Австрія дозволить українським біженцям отримати посвідку на постійне проживання замість тимчасового захисту

австрия

Вимушені переселенці з України в Австрії зможуть з 1 жовтня подавати заявки на отримання так званої "червоно-біло-червоної – картки плюс" (RWR+) для отримання необмеженого доступу до ринку праці, однак за умови виконання низки вимог.

Інформаційну кампанію з цього приводу запустила влада Відня, передає Укрінформ.

"Ми хочемо, щоб українці у Відні знали про можливості, які зараз відкриті для них. Це дає переселенцям та їхнім роботодавцям довгострокову перспективу незалежно від їхнього статусу переселенця", – зазначив заступник мера Відня та член міської ради з питань інтеграції Крістоф Відеркер.

На додаток до інформаційних сторінок про вимоги та терміни для отримання RWR+ будуть також розміщені публікації в соцмережах українською мовою та створено систему онлайн-реєстрації, яка буде активована з 2 вересня 2024 року.

RWR+ є одним з австрійських дозволів на проживання, який дозволяє жити і працювати в країні як самозайнятий чи найнятий працівник, не будучи обмеженим конкретною компанією чи місцеперебуванням і з можливістю зміни працедавця в будь-який час.

Які умови отримання

Водночас для її отримання українцями, які зараз мають посвідчення особи для переміщених осіб ("блакитну картку") мають бути виконані ряд вимог – передусім потрібно протягом останніх двох років пропрацювати принаймні 12 місяців, маючи повне страхування та повну зайнятість та мати змогу забезпечити себе самостійно.

Крім того, заявники повинні мати реальну перспективу отримання доходу в 1218 євро на місяць (на одну особу) або 1921 євро на місяць (у випадку подружньої пари).

Як повідомлялося, наприкінці червня парламент Австрії ухвалив закон, що передбачає надання вимушеним переселенцям із України необмеженого доступу до ринку праці за умови виконання низки вимог.

Раніше Австрія виділила 10 млн євро гуманітарної допомоги українцям. Так, із виділенням нового пакету державна допомога Австрії українському народу зросла до понад 250 млн євро.

До того Міністерство фінансів Австрії відкрило спеціальний кредитний фонд в Австрійському контрольному банку (OeKB) на загальну суму 500 млн євро для того, щоб підтримати експортні операції з Україною протягом наступних п’яти років.

Автор: 

Австрія (320) біженці (694)


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Топ коментарі
+3
У Австрії непрості біженці живуть (див. відео "Батальон Відень" від УП), бо для простих українців там задорого...
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15.08.2024 15:57
+2
як, кулєба, такий удар у спину проїбав?
що, значить пмж австрії?
всі повинні повернутися і пройти влк!
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15.08.2024 15:53
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Ухилянт Олешко офиційно зможе притулити свій зад
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15.08.2024 15:52 Відповісти
як, кулєба, такий удар у спину проїбав?
що, значить пмж австрії?
всі повинні повернутися і пройти влк!
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15.08.2024 15:53 Відповісти
У Австрії непрості біженці живуть (див. відео "Батальон Відень" від УП), бо для простих українців там задорого...
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15.08.2024 15:57 Відповісти
у непростих "біженців" як мінімум по п'ять громадянств, а не якихось посвідок.
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15.08.2024 16:02 Відповісти
Не бреши, люди по 10 років проживають в Європі, працюють, знають мову на рівні В мінімум і не можуть отримати громадянство. Назви хоч одну людину, що виїхала як біженець у 22 році і отримала громадянство країни ЄС ?. Навіть в Румунії,тим хто заплатив грубі гроші пройде мінімум три роки, як паспорт отримаєш.
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15.08.2024 16:52 Відповісти
звідки ви беретесь?
чи, ти накопіював собі методичок, та тулиш куди попало?
скільки платять?
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15.08.2024 17:25 Відповісти
Росіянин, ти по суті питання, чи так, нагадити аби щось ?
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15.08.2024 22:04 Відповісти
скільки платять?
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15.08.2024 22:06 Відповісти
Так а звідки ми можемо знати розцінки на вашій фермі ведмедчука.
Може ти у них проходиш як " вкидач багна без ансамблю" і в тебе розцінка хіба що на мівіну ввечері згризти
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15.08.2024 22:11 Відповісти
То не біженці - то відпочивальники від війни!
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15.08.2024 17:04 Відповісти
Все із точністтю донапаки. Якраз в багатих країнах Європи і бажають проживати наші біженці. Причина проста як стіл- біженців утримуютьть і виплачують солідні за українськими мірками гроші.
Такі країни як Німеччина, Австрія, Швейцарія, Нідерланди, Бельгія, навіть Чехія, утримють людей.
А от в Греції, Іспаніі, Румунії, нічого не платять. Перші півроку платили на сім'ї із дітьми по 400 євро на особу і живи де хочеш, хоч у шалаші
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15.08.2024 16:47 Відповісти
Схоже ти й нічого не знаєш про розкішне життя біженців з України.
Так в Германії виплати біженцю величезні у порівнянні з українськими соціальними пенсіями. Але ж і оренда житла коштує незмірно навіть з німецькими виплатами.
Тому на старості залишаєтьсяі ліжко в притулку, кухня в комуналці і гроші на харчування, яких вистачить тільки якщо готувати самому.
Шоб ти так розкошував.
Тому в Європі можна жити тільки якщо працюєш.
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15.08.2024 17:02 Відповісти
Ти на яку тему вирішав " поумнічати"?
Розмова йде, про то, що начебто в багатих країнах Європи живуть тільки багаті біженці.
Якщо ти згоден із цією тезою Нед Старка, тоді прочитай ще раз мою відповідь йому.
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15.08.2024 22:07 Відповісти
Це ти "вумнічаєш", а я тобі пропоную прожити в Германії на 900 євро плюс українська проста пенсія в 100 євро.
Тоді зрозумієш про що була пʼєса Гіркого Максіма "На дне"...
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15.08.2024 22:17 Відповісти
Чувак, ти помилився адресою, це не журнал " Мурзілка",чи " Спортлото", тобі у інші двері
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15.08.2024 23:39 Відповісти
Оце круто.
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15.08.2024 16:03 Відповісти
А, нє, не круто.

"передусім потрібно протягом останніх двох років пропрацювати принаймні 12 місяців, маючи повне страхування та повну зайнятість та мати змогу забезпечити себе самостійно. "

Ті, хто на самозабезпеченні і працюють, і так могли оформити собі робочу візу.
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15.08.2024 16:06 Відповісти

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