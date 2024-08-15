Австрія дозволить українським біженцям отримати посвідку на постійне проживання замість тимчасового захисту
Вимушені переселенці з України в Австрії зможуть з 1 жовтня подавати заявки на отримання так званої "червоно-біло-червоної – картки плюс" (RWR+) для отримання необмеженого доступу до ринку праці, однак за умови виконання низки вимог.
Інформаційну кампанію з цього приводу запустила влада Відня, передає Укрінформ.
"Ми хочемо, щоб українці у Відні знали про можливості, які зараз відкриті для них. Це дає переселенцям та їхнім роботодавцям довгострокову перспективу незалежно від їхнього статусу переселенця", – зазначив заступник мера Відня та член міської ради з питань інтеграції Крістоф Відеркер.
На додаток до інформаційних сторінок про вимоги та терміни для отримання RWR+ будуть також розміщені публікації в соцмережах українською мовою та створено систему онлайн-реєстрації, яка буде активована з 2 вересня 2024 року.
RWR+ є одним з австрійських дозволів на проживання, який дозволяє жити і працювати в країні як самозайнятий чи найнятий працівник, не будучи обмеженим конкретною компанією чи місцеперебуванням і з можливістю зміни працедавця в будь-який час.
Які умови отримання
Водночас для її отримання українцями, які зараз мають посвідчення особи для переміщених осіб ("блакитну картку") мають бути виконані ряд вимог – передусім потрібно протягом останніх двох років пропрацювати принаймні 12 місяців, маючи повне страхування та повну зайнятість та мати змогу забезпечити себе самостійно.
Крім того, заявники повинні мати реальну перспективу отримання доходу в 1218 євро на місяць (на одну особу) або 1921 євро на місяць (у випадку подружньої пари).
Як повідомлялося, наприкінці червня парламент Австрії ухвалив закон, що передбачає надання вимушеним переселенцям із України необмеженого доступу до ринку праці за умови виконання низки вимог.
Раніше Австрія виділила 10 млн євро гуманітарної допомоги українцям. Так, із виділенням нового пакету державна допомога Австрії українському народу зросла до понад 250 млн євро.
До того Міністерство фінансів Австрії відкрило спеціальний кредитний фонд в Австрійському контрольному банку (OeKB) на загальну суму 500 млн євро для того, щоб підтримати експортні операції з Україною протягом наступних п’яти років.
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що, значить пмж австрії?
всі повинні повернутися і пройти влк!
чи, ти накопіював собі методичок, та тулиш куди попало?
скільки платять?
Може ти у них проходиш як " вкидач багна без ансамблю" і в тебе розцінка хіба що на мівіну ввечері згризти
Такі країни як Німеччина, Австрія, Швейцарія, Нідерланди, Бельгія, навіть Чехія, утримють людей.
А от в Греції, Іспаніі, Румунії, нічого не платять. Перші півроку платили на сім'ї із дітьми по 400 євро на особу і живи де хочеш, хоч у шалаші
Так в Германії виплати біженцю величезні у порівнянні з українськими соціальними пенсіями. Але ж і оренда житла коштує незмірно навіть з німецькими виплатами.
Тому на старості залишаєтьсяі ліжко в притулку, кухня в комуналці і гроші на харчування, яких вистачить тільки якщо готувати самому.
Шоб ти так розкошував.
Тому в Європі можна жити тільки якщо працюєш.
Розмова йде, про то, що начебто в багатих країнах Європи живуть тільки багаті біженці.
Якщо ти згоден із цією тезою Нед Старка, тоді прочитай ще раз мою відповідь йому.
Тоді зрозумієш про що була пʼєса Гіркого Максіма "На дне"...
"передусім потрібно протягом останніх двох років пропрацювати принаймні 12 місяців, маючи повне страхування та повну зайнятість та мати змогу забезпечити себе самостійно. "
Ті, хто на самозабезпеченні і працюють, і так могли оформити собі робочу візу.