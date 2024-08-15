Суд скасував продаж чотирьох родовищ глини в Закарпатській області

Господарський суд Києва визнав недійсними результати чотирьох аукціонів із продажу ліцензій на розробку родовищ глини в Закарпатській області.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури.

Як повідомляється, Оболонська окружна прокуратурою Києва виявила порушення вимог антимонопольного законодавства під час проведення чотирьох електронних аукціонів із продажу спецдозволів на користування надрами родовищ глини в Закарпатській області.

Прокурори встановили, що у вересні 2022 року через електронний портал Prozorro проводилися чотири аукціони з продажу спеціальних дозволів на користування надрами цих родовищ. Організатором аукціонів виступила Державна служба геології та надр України.

Учасники аукціонів вчинили антиконкурентні узгоджені дії, а саме: використовували одну IP-адресу, надавали один одному фінансову допомогу для здійснення господарської діяльності, зокрема з метою оплати участі в аукціоні.

"У зв'язку із виявленими порушеннями, столична прокуратура подала до Господарського суду міста Києва 4 позови про визнання недійсними результатів аукціонів, договорів купівлі-продажу спеціальних дозволів на користування надрами. [...] Рішеннями Господарського суду міста Києва вказані позови задоволені", – сказано в повідомленні.

Судом визнано недійсними результати електронних аукціонів із продажу спеціальних дозволів, а також визнано недійсними відповідні договори купівлі-продажу та спеціальні дозволи на користування надрами.

Раніше повідомлялося, що Державна служба геології та надр 4 липня провела аукціон із продажу п'ятирічного спеціального дозволу на користування надрами каолінового родовища в Житомирській області. За ділянку Іванківецьку запропонували 11 млн грн.

Переможцем торгів стала компанія "Юмджи Каолін" Ріната Ахметова, яка зареєстрована у місті Дружківка (Донецька область). 99% товариства належить кіпрській Vesco Limited, 1% – ПрАТ "Веско".