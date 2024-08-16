Мораторій на стягнення боргів з "Енергоатому" загрожує банкрутством виробників у галузі ядерної енергетики, – АПІУ

Наказ Мінстратегпрому, який забороняє стягувати у судовому порядку заборгованість "Енергоатома", ставить під загрозу роботу вітчизняних виробників у галузі ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу.

Відтепер підрядники державної компанії не зможуть захищати свої інтереси у судовому порядку, а розрахунки з ними залежатимуть від "доброї волі" керівників "Енергоатома", йдеться у заяві "Асоціації Проєктування та Інжинірингу України" (АПІУ).

В об'єднанні нагадали, що Міністерство стратегічних галузей промисловості 2 серпня ухвалило наказ №95, згідно з яким всі виконавчі провадження про стягнення заборгованості з НАЕК "Енергоатом" повинні бути зупинені, а їх виконання може бути відновлено лише після закінчення воєнного стану в Україні.

Відповідно, "Енергоатом", практично отримав право не розраховуватись за договорами підряду зі своїми контрагентами, зауважують в АПІУ.

"Ми вже маємо значну кількість звернень від вітчизняних виробників щодо зупинення виконання судових проваджень про відшкодування заборгованості з АТ "Енергоатом". Зрозуміло, що без розрахунків за виконану роботу або постачене обладнання, підприємства не зможуть виконати свої податкові зобов’язання та виплатити заробітну платню своїм співробітникам", – наголошується у заяві.

При цьому "Енергоатом" не спроможний забезпечувати потреби в обладнанні та послугах для безпечної експлуатації атомних енергоблоків власними силами.

Так, за результатами торгів на електронному майданчику Prozorro "Енергоатом" в період з січня 2023 по сьогодні закупив товарів, робіт, послуг на загальну суму 42 мільярди гривень (без урахування міжнародних контрактів).

"Тобто приблизно 90% потреб для забезпечення сталої роботи АЕС це – суміжні виробництва та підприємства, які виконують роботи для "Енергоатому". За приблизними оцінками, кількість залучених у суміжних виробництвах "Енергоатому" складає понад 150 тис. людей", – наголошується у заяві.

Відтак, завдяки наказу Мінстратегпрому, тепер "Енергоатом" зможе розраховуватися з підрядниками за рішенням лише власного керівництва.

"Рішення судів не буде мати ніякого практичного втілення без "доброї волі" керівників компанії. Реалізація положень цього наказу позбавляє підрядників судового захисту від невиконання замовником своєї частини зобов’язань та призводить до фінансових втрат та призупиняє виконання судових рішень на невизначений час", – вказують в Асоціації.

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На думку АПІУ, це може створити ризики для корупції, запровадження тіньових схему у розрахунках з підрядниками та безконтрольного зростання боргових зобов’язань "Енергоатому".

"Подібні непродумані рішення призведуть до невиправних наслідків для економіки, та по суті знищать вітчизняних виробників у галузі ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу. Навпаки, в такий важкий період для нашої держави, необхідно підсилювати виконання своїх зобов’язань сторонами договорів, а не робити їх юридично нікчемними", – наголошують у АПІУ.

Водночас в об'єднанні зауважують, що мораторій на стягнення боргів з "Енергоатома" поширюється лише на вітчизняних підрядників, адже практично всі міжнародні постачання регулюються міжнародним правом. Відтак, це обмеження не діє для іноземних контрагентів, що дасть підґрунтя для різкого збільшення імпорту і безконтрольного вимивання валюти з країни. У тому числі, замість розрахунків з українськими підрядниками, "Енергоатом" може спрямувати ці кошти на закупівлю обладнання у зарубіжних компаній для добудови енергоблоків Хмельницької АЕС.

"При цьому на сьогодні ніхто з керівництва галузі не може відповісти – скільки триватиме будівництво, яка кошторисна вартість, скільки відсотків локалізації заплановано і чи може бути локалізація за таких чинних наказів", – зазначається у заяві.

Підсумовуючи, в Асоціації Проєктування та Інжинірингу України наголосили, що наказ Мінстратегпрому №95 грубо порушує Конституцію України і має бути скасований або автором наказу, або в судовому порядку