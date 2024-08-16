За рік роботи морським коридором під захистом ЗСУ експортували понад 64 мільйони тонн вантажів

За рік роботи українського морського коридору 2 379 суден експортували 64,4 млн тонн вантажів. Із них 43,5 млн тонн – продукція українських аграріїв.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що українські вантажі були доставлені до 46 країн світу.

Як нагадали у міністерстві, окрім безпекової складової, на сьогодні існує два основних інструменти страхування ризиків судновласників, чиї судна прямують до чи з морських портів України.

Перший – це механізм страхування провідними страховими компаніями та банками світу за сприяння уряду Великої Британії. Угода дозволяє покривати ризики "Marine Hull War" і "Loss of Hire War" для суден на рівні 1-1,25% страхових премій. Це практично довоєнні показники.

Другий – гарантії відшкодування шкоди фрахтувальникам, операторам та власникам суден і суден внутрішнього плавання під час перебування таких суден у територіальних водах України.

Із 15 березня український коридор, що проходить через порти "Великої Одеси", розпочав роботу у цілодобовому режимі, що збільшило показники експорту аграрної та іншої продукції на 20%.

На відміну від зернового коридору, який діяв раніше, українським морським шляхом можна транспортувати не тільки аграрну продукцію.

Зазначається, що цього року відновлено контейнерне сполучення до портів Одеса та Чорноморськ. У подальших планах – відновити поромне сполучення з цими портами, а також залучати порти Миколаївського регіону, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, у липні 2023 року Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке залишатиме порти України як військову ціль. Після цього Росія почала масовані атаки на українські порти на Дунаї, завдаючи ударів "шахедами" по зерносховищам та перевантажувальним комплексам.

Своює чергою Україна встановила свій тимчасовий маршрут із портів Великої Одеси. Спочатку судновласники побоювалися використовувати новий маршрут, оскільки Росія погрожувала розглядати будь-які кораблі, які пливуть до України, як потенційні цілі. Тим не менш, хоча кількість суден зростає, безпекові ризики залишаються незмінними.