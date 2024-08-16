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Новини
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Банки США почали блокувати рахунки росіянам за спроби здійснити платіж із Росії

сша

Американські банки стали блокувати рахунки росіян при спробі скористатися їхніми послугами з території Росії, зокрема, неможливо здійснити переказ або платіж.

Про це пише The Moscow Times.

За словами юристів, кількість таких випадків різко зросла приблизно з кінця минулого року.

Зокрема, банки можуть блокувати рахунки за російською IP-адресою на підставі виконавчого наказу 14071 та роз'яснень OFAC від березня 2022 року, які встановлюють заборону надання юридичних та фінансових послуг особам, які перебувають у Росії.

На думку експертів, це пов'язано з тим, що американське санкційне законодавство базується на понятті "особи в Росії", тобто прив'язка йде не до громадянства, а більшою мірою до місця знаходження. Ніхто з клієнтів рішення банків не заперечував.

Блокування рахунків за IP-адресою – це прояв тенденції тяжіння банків до надмірного дотримання вимог до санкцій (overcompliance), вважає старший партнер Pen & Paper Антон Імєннов.

"Здебільшого ми бачимо ситуації overcompliance з боку великих американських банків, таких як Wells Fargo", – додав він.

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За його словами, OFAC дійсно радить компаніям, які надають послуги з грошових переказів та обслуговування рахунку в інтернеті, блокувати рахунки клієнтам, які намагаються здійснити платежі з підсанкційної території. Але ця рекомендація стосується територій, щодо яких запроваджено всеосяжні територіальні санкції: Куби, Ірану, Північної Кореї, Сирії, а також окупованих Криму та територій Донецької а Луганської облстей. Росія до таких територій поки не входить.

Американські банки поки що не мають заборони на використання їх мобільних застосунків з території Росії, але вони можуть відслідковувати IP-адреси клієнтів для встановлення їх резидентства.

Як повідомлялося, наприкінці липня стало відомо, що китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях. Крім того, невеликі регіональні банки Китаю також почали відмовлятися приймати платежі з Росії.

Автор: 

банки (6954) росія (14183) США (4870)


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Які доляри? рупії, юань, тенге
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16.08.2024 14:10 Відповісти
...і райскіі бєларусскіі рублі!
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16.08.2024 14:30 Відповісти
русафобія
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16.08.2024 14:34 Відповісти
Краще пізно, ніж ніколи.
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16.08.2024 15:06 Відповісти
Экспроприация банковских счетов врагов. Дедушка Ленин мавзолей порвет от смеха.
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16.08.2024 15:09 Відповісти

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