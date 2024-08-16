Збитки від російських атак на порти Одеси за рік оцінили у $1,5 мільярда

Ворожі атаки на портову інфраструктуру портів Одеси, де зберігаються агропродукти, за рік роботи українського зернового коридору завдали втрат у вигляді знищеного обладнання та продукції на $1,5 млрд.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив виконувач обов'язків міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький, передає Інтерфакс-Україна.

"На жаль, тривають системні атаки, перш за все, на портову інфраструктуру. Там зберігається не лише зерно. Ми бачили прецеденти, коли потрапляли в ємності для зберігання соняшникової олії та інших продуктів.

Якщо оцінити цей період із погляду втрат у продукції та безпосередньо обладнання, то цифра сягає майже $1,5 млрд", – сказав він.

Очільник відомства повідомив, що ці втрати фіксуються, і висловив упевненість, що країна-агресор у майбутньому повинна буде оплатити завдані збитки.

Як повідомлялося, станом на 16 серпня, тобто за рік роботи українського морського коридору, 2 379 суден експортували 64,4 млн тонн вантажів. Із них 43,5 млн тонн – продукція українських аграріїв.

Нагадаємо, у липні 2023 року Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке залишатиме порти України як військову ціль. Після цього Росія почала масовані атаки на українські порти на Дунаї, завдаючи ударів "шахедами" по зерносховищам та перевантажувальним комплексам.

Своює чергою Україна встановила свій тимчасовий маршрут із портів Великої Одеси. Спочатку судновласники побоювалися використовувати новий маршрут, оскільки Росія погрожувала розглядати будь-які кораблі, які пливуть до України, як потенційні цілі. Тим не менш, хоча кількість суден зростає, безпекові ризики залишаються незмінними.