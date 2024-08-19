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Новини
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"Армія відновлення": До суспільно корисних робіт залучили понад 171 тисячу українців

війна,бізнес,відбудова,відновлення

Від старту проєкту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт в Україні залучен 171,25 тис. безробітних, на заробітну плату яким направлено 1,31 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби зайнятості.

Як повідомляється, із 19 регіонів, які долучилися до проєкту, найбільш активні: Харківська (28 265 направлень), Донецька (20 610 направлень), Київська (18 854), Чернігівська (18 773) та Полтавська (17 855) області.

Види робіт, які пропонуються:

  • допомога постраждалм унаслідой бойових дій:
  • будівництво захисних споруд;
  • заберпечення роботи "Пунктів незламності";
  • розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги;
  • надання громадянам соціальних полуг у місцях зосередження ВПО;
  • відновлення житлових будинків та приміщень;
  • виконання допоміжних робіт для потреб Збройних Сил України; 
  • розбір завалів.

Що робить "Армія відновлення"

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Військове командування разом з військовими адміністраціями визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це службу зайнятості, яка пропонує безробітним, що стоять на обліку, долучитись до виконання таких робіт.

Із цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 12 тис. грн у разі роботи повний місяць.

Автор: 

безробіття (343) робота (868) відновлення (346)


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Топ коментарі
+9
1,31 млрд грн./171,25 тис= 7650грн / 40,50(в ср.)- меньше 190 баксов. Темношкірі мігранти в європі заздрять, та готові завтра приступити до роботи.
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19.08.2024 16:00
+4
ЦЕ Ж СКІЛЬКИ Ж ВКРАДУТЬ НА ВІДБУДОВІ ПІД ОБСТРІЛАМИ?
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19.08.2024 15:50
+4
Tui Yii
Пан забув відняти 20% податків! Це-святе! То взагалі виходить запаморочлива сума! То щєстє!
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19.08.2024 16:20
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ЦЕ Ж СКІЛЬКИ Ж ВКРАДУТЬ НА ВІДБУДОВІ ПІД ОБСТРІЛАМИ?
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19.08.2024 15:50 Відповісти
1,31 млрд грн./171,25 тис= 7650грн / 40,50(в ср.)- меньше 190 баксов. Темношкірі мігранти в європі заздрять, та готові завтра приступити до роботи.
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19.08.2024 16:00 Відповісти
Можна б було полонених хоча б на завали направляти, частину утримання відбили. Але чиновники виють - не можна, конвенції, гамнесті всіляки збудяться..
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19.08.2024 16:50 Відповісти
А хто їх буде конвоювати? Хто буде забезпечувати охорону? Це ж треба задіяти десятки тисяч працівників поліції, яку і так всі "на фронт" женуть та співробітників НГУ
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19.08.2024 17:00 Відповісти
Електронні браслети і один наряд наглядачів на об'єкті.
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19.08.2024 17:10 Відповісти
Жіночко, там є такі вовки, що вони цей браслет запхають в дупу наглядачеві, заволодіють зброєю і накоять лихо. Навіть в Голівудських стрічках такого не вигадують. І питання конвоювання - підвозу харчування до місць проведення - робіт ніхто не відміняв. Треба буде організовувати охорону периметру, виводити звідти всіх цивільних тощо. Це паралізує всі роботи і ви ж перша почнете обурюватися
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19.08.2024 17:16 Відповісти
Чоловіче, я десь написала, що всіх підряд??

Крім того Ви передбачуваний. Тому я недокінця виклала пропозицію. Браслет не зовсім звичайний, а з малим вибуховим зарядом. Щоб кінцівку не відірвало, але трохи відбило бажання бикувати.
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19.08.2024 17:30 Відповісти
Уявляю собі: з якогось майданчика розбіглися полонені і на них почали детонувати вибухові пристрої в натовпі, наносячи трамви оточуючим. Конвоювати теж будуть "електронні браслети" ? Те, що ви пропонуєте - оксюморон. А електронні браслети з вибуховими пристроями - звісно ж - можна придбати на Алі Експрес

Розгрібати завали повинні люди з якоюсь інженерною освітою та рятувальники за нормальну платню та ******** технікою. А в'язні та полонені виконують якусь роботу в місцях перебування покарання. Напевно не просто так це хтось все придумав
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19.08.2024 17:45 Відповісти
Бурхлива уява)))

Німці полонені якось й без пристроїв відбудовували. Та й на заводах працювали.

А чого це за периметром майданчику відбудови будуть натовпи? Зоопарк чи що?

Легку роботу їм вже запропонували - пакети подарункові клеїти та ще й за це отримувати зарплатню у євро. Це адекватне рішення?
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19.08.2024 18:21 Відповісти
Tui Yii
Пан забув відняти 20% податків! Це-святе! То взагалі виходить запаморочлива сума! То щєстє!
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19.08.2024 16:20 Відповісти
Для тих хто не знає - існує у законодавстві "трудова мобілізація". Це інше, ніж "армія відновлення" Мабуть активно буде застосовуватися після війни.
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19.08.2024 18:35 Відповісти

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