"Армія відновлення": До суспільно корисних робіт залучили понад 171 тисячу українців
Від старту проєкту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт в Україні залучен 171,25 тис. безробітних, на заробітну плату яким направлено 1,31 млрд грн.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби зайнятості.
Як повідомляється, із 19 регіонів, які долучилися до проєкту, найбільш активні: Харківська (28 265 направлень), Донецька (20 610 направлень), Київська (18 854), Чернігівська (18 773) та Полтавська (17 855) області.
Види робіт, які пропонуються:
- допомога постраждалм унаслідой бойових дій:
- будівництво захисних споруд;
- заберпечення роботи "Пунктів незламності";
- розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги;
- надання громадянам соціальних полуг у місцях зосередження ВПО;
- відновлення житлових будинків та приміщень;
- виконання допоміжних робіт для потреб Збройних Сил України;
- розбір завалів.
Що робить "Армія відновлення"
Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Військове командування разом з військовими адміністраціями визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це службу зайнятості, яка пропонує безробітним, що стоять на обліку, долучитись до виконання таких робіт.
Із цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 12 тис. грн у разі роботи повний місяць.
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Крім того Ви передбачуваний. Тому я недокінця виклала пропозицію. Браслет не зовсім звичайний, а з малим вибуховим зарядом. Щоб кінцівку не відірвало, але трохи відбило бажання бикувати.
Розгрібати завали повинні люди з якоюсь інженерною освітою та рятувальники за нормальну платню та ******** технікою. А в'язні та полонені виконують якусь роботу в місцях перебування покарання. Напевно не просто так це хтось все придумав
Німці полонені якось й без пристроїв відбудовували. Та й на заводах працювали.
А чого це за периметром майданчику відбудови будуть натовпи? Зоопарк чи що?
Легку роботу їм вже запропонували - пакети подарункові клеїти та ще й за це отримувати зарплатню у євро. Це адекватне рішення?
Пан забув відняти 20% податків! Це-святе! То взагалі виходить запаморочлива сума! То щєстє!