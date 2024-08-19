Торговельна війна: Китай та США створили контактну групу для подолання "фінансових стресових ситуацій"

Фінансові регулятори Китаю та США створили контактну групу для подолання фінансових стресових ситуацій та запобігання операційних ризиків для фінансових установ двох країн.

Про це йдеться в повідомленні Центрального банку Китаю за результатами п'ятого засідання двосторонньої Фінансової робочої групи, яке проходило 15-16 серпня в Шанхаї під головуванням заступника голови центробанку Китаю Сюань Чаннена та помічника заступника міністра фінансів США Брента Неймана, передає Укрінформ.

"Під час зустрічі Народний банк Китаю і Мінфін США домовилися про посилення співпраці в питаннях фінансової стабільності та обмінялися контактами відповідальних посадових осіб, щоб забезпечити своєчасну й безперешкодну комунікацію між своїми фінансовими регуляторами на випадок інцидентів фінансового стресу та операційних ризиків для фінансових установ двох країн", – сказано в повідомленні.

Відповідні домовленості дозволять фінансовим блокам урядів Китаю і США підтримувати стійкі канали зв'язку та своєчасно комунікувати, що дозволить зменшити невизначеність у разі виникнення надзвичайних ситуацій в їхніх фінансових секторах.

Під час засідання робочої групи сторони також обговорили економічну та фінансову ситуацію, грошово-кредитну політику, фінансову стабільність і регулювання, ринки цінних паперів та капіталу, транскордонні платежі й дані, міжнародне фінансове управління, фінансові технології, стійке фінансування, а також боротьбу з відмиванням коштів та протидію фінансуванню тероризму.

Китайсько-американська міжурядова Фінансова робоча група створена за ініціативи американської сторони після візиту міністра фінансів США Джанет Єллен до Китаю минулого року і є одним із механізмів, за допомогою яких адміністрація США прагне зменшити напруженість у відносинах між двома найбільшими економіками світу.

Відносини між США та Китаєм

Раніше Адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала підвищення мит на ввезення в країну широкого асортименту китайських товарів, включно з електромобілями, напівпровідниковими компонентами, акумуляторами, сонячними панелями та мінеральною сировиною.

Загалом збільшення мит у 2024-2026 роках стосуватиметься товарів китайського експорту на суму близько $18 млрд на рік.

У вересні минулого року Міністерства фінансів США та Китаю домовилися про створення економічної та фінансової робочих груп з метою зміцнення відносин між країнами.

До того в Міжнародному валютому фонді заявляли, що геополітична фрагментація, спричинена напруженістю між США та Китаєм, ризикує завдати шкоди світовій економіці, оскільки прямі іноземні інвестиції та капітал все більше спрямовуються до об’єднаних блоків країн.

За підсумками серпня 2023 року частка Китаю в імпорті товарів США за підсумками серпня впала до найнижчого рівня з 2006 року. Так, частка імпортних товарів із Китаю за цей період становила 14,6%.