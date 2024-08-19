Росія намагається домовитися із Суданом про перехід на розрахунки у рублях і суданських фунтах

Делегація російського центробанку вирушила до Судану, де провела переговори про перехід на національні валюти для розрахунків у торгівлі між державами.

Під час переговорів із головою Центробанку Судану обговорювалося встановлення кореспондентських відносин між суданськими та російськими банками та відкриття їхніх філій в обох країнах, пише російська редакція Forbes із посиланням на суданське інформагентство SUNA.

Крім того, сторони обговорили перспективи спільних інвестицій у видобуток дорогоцінних металів та золота в Судані з урахуванням того, що "суданські та російські банки можуть відіграти ключову роль у фінансуванні цих проєктів".

Про те, що фінансові регулятори Судану та Росії обговорюють можливість взаємних розрахунків у національних валютах, у березні розповідав суданський посол у Москві Мохаммед Ельгазалі Ельтижані Сірраджа.

Він зазначив, що Судан зацікавлений у збільшенні обсягів торгівлі між двома країнами і міг би постачати до Росії бавовну, харчові добавки та фрукти.

Крім того, у серпні також стало відомо, що Росія веде активні переговори про розблокування ускладнених внаслідок санкцій розрахунків з Індією та Пакистаном.

Як санкції вплинули розрахунки Росії і Китаю

Раніше стало відомо, що невеликі регіональні банки Китаю почали відмовлятися приймати платежі з Росії. Ще в травні-червні локальні китайські кредитні організації працювали з російським бізнесом і "платежі йшли більш-менш стабільно", але з 20 липня розрахунки фактично призупинено.

Наприкінці липня повідомлялося, що китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях.

Через це Росія та Китай можуть почати використовувати бартерні схеми в торгівлі між двома країнами. Також Росія може почати розраховуватися з Китаєм за допомогою криптовалюти: до того президент РФ Владімір Путін підписав закон про легалізацію обороту криптовалюту та майнінгу в країні.