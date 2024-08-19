"єВідновлення": Заявки на компенсації на ремонт житла подали 680 тисяч сімей, гроші отримали менше 10%

Станом на середину серпня 680 тис. українських сімей подали заявки за програмою "єВідновлення".

Про це повідомила народна депутатка, голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк у ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Станом на сьогодні більш ніж 680 тис. українських сімей подали через "Дію", цифрові інструменти інформацію про те, що в них пошкоджено або зруйновано житло", – розповіла Шуляк.

За словами Шуляк, якщо перевести наявну цифру в квадратні метри, то понад 55 млн квадратних метрів нерухомості знищила Російя за час повномасштабного вторгнення в Україну.

Шуляк наголосила, що наразі велика кількість українських сімей потребують вирішення житлового питання, і саме державна програма "єВідновлення" частково вирішує цю проблему.

"Станом на сьогодні більш ніж 65 тис. українських родин скористалися можливістю та отримали гроші для того, щоб провести відповідні ремонтні роботи у своїх домівках", – зазначила вона.

Шуляк нагадала, що максимальна сума коштів від держави для ремонту пошкодженої квартири становила 350 тис. грн, а для пошкодженого будинку – 500 тис. грн.

Водночас вона розповіла, що вже було оформлено 8 тис. житлових сертифікатів за повністю зруйноване житло, 3 тис. із яких постраждалі вже обміняли на нові домівки.

На початку серпня повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації спростило процедуру для подання в "Дії" власниками пошкодженого внаслідок війни майна заявки на програму "єВідновлення".

Зокрема, тепер витяг про несудимість можна буде замовити в "Дії" при заповненні заявки на "єВідновлення". Крім того, законні представники власників пошкодженого житла тепер також можуть подати заявку на "єВідновлення" та отримати виплату на ремонт.

До того повідомлялося, що мешканці в зоні активних бойових дій в Україні відтепер також можуть отримувати компенсації за знищене житло за програмою "єВідновлення".