Конфіскований "Дім Москви" в Латвії виставили на аукціон за 3,6 мільйона євро. Кошти передадуть Україні

У Латвії виставлять на аукціон націоналізований "Дім Москви" в Ризі.

Стартова ціна складає 3,57 млн євро, повідомляє Delfi.

Нерухомість складається із земельної ділянки площею 966 квадратних метрів та будівлі на ній. Аукціон розпочнеться 20 серпня та завершиться 19 вересня.

Особи, які бажають брати участь в аукціоні, повинні до 9 вересня 2024 року внести на розрахунковий рахунок VNĪ SEB banka заставну суму в розмірі 10% від початкової ціни нерухомого об'єкта, що виставляється на аукціон, і надіслати заяву про авторизацію на аукціоні.

Об'єкт має бути оплачений протягом двох тижнів. Отримані від продажу "Дому Москви" кошти Valsts nekustamie īpašumi перерахують до державного бюджету, а далі вони будуть спрямовані на загальну підтримку українців.

Що відомо про "Дім Москви" в Ризі

"Дім Москви", який раніше належав Росії, був націоналізований за рішенням парламенту Латвії в січні 2024 року.

Так, парламент Латвії в остаточному читанні ухвалив закон "Про дії з нерухомістю, яка необхідна для усунення загрози державній безпеці", який передбачає націоналізацію "Дому Москви" в Ризі.

Права володіння на "Дім Москви" закріплені за Департаментом власності міста Москви. Обов'язок юридичного представництва історично належав акціонерному товариству Maskavas kultūras un biznesa centrs Maskavas nams, що належить Департаменту власності міста Москви.

З 10 березня 2020 року права належать представництву іноземного комерсанта – унітарному підприємству міста Москви "Московский центр международного сотрудничества", за яким закріплено майнові права на землю під будівленю невизначений час.

Департамент власності міста Москви – структурний підрозділ, що перебуває у підпорядкуванні уряду міста Москви, яким керує мер російської столиці Сергєй Собянін.

Своєю чергою фактичним власником "Московского центра международного сотрудничества" вважається президент Росії Владімір Путін.