Молдова збільшить транспортні потужності газопроводу на кордоні з Україною, – ЗМІ

Влада Молдови з 1 вересня 2024 року планує збільшити транспортні потужності Трансбалканського газопроводу на кордоні з Україною.

Про це пише молдовське видання bani.md, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, у транскордонній точці з'єднання "Каушани" безперебійну потужність у реверсному режимі буде збільшено з 10 млн до 11,5 млн кубометрів на добу.

Крім того, у точці з'єднання "Гребеники" між Молдовою та Україною в реверсному режимі буде запущено гарантовану потужність 1 млн кубометрів на добу замість переривчастої потужності до 4 млн кубометрів на добу, що є наразі.

"Держсекретар Костянтин Боросан зазначає, що таке збільшення потужності підвищить енергетичну безпеку країни, забезпечуючи тим самим покриття всіх споживчих потреб Республіки Молдова, включно з Придністровським регіоном, через Трансбалканський газопровід і газопровід Ясси-Унгень-Кишинів", – йдеться в публікації.

За даними "Молдовагазу", обсяг споживання природного газу в липні поточного року становив 12,1 млн кубометрів, що на 24,3% менше, порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Урядова комісія з надзвичайних ситуацій Молдови 9 серпня запровадила превентивні заходи у зв'язку з ризиком припинення постачання російського газу через газорозподільну станцію "Суджа".

ГВС "Суджа" є ключовим об'єктом постачання російського газу до Європи через Україну. Наразі це єдина точка, через яку російський газ надходить до України для його транспортування до європейських замовників.

Газ для Молдови

Поточні поставки російського газу в Молдову становлять 5,7 млн кубометрів на добу, весь обсяг газу з грудня 2022 року країна постачає в Придністровський регіон, який натомість покриває понад 80% потреб Молдови в електроенергії. Договір із Молдавською ГРЕС у невизнаному Придністров'ї укладено до кінця 2024 року.

Молдова втратила контроль над Придністров'ям після збройного конфлікту 1992 року, який нібито виник "через побоювання" проросійської частини населення, що Молдова увійде до складу Румунії. Відтоді там перебувають російські окупаційні війська.

Газ у Придністров'я молдовською ГТС надходить через газорозподільну станцію в місті Суджа. У разі виникнення проблем у роботі ГРС, Придністровський регіон ризикує залишитися без газу. Інша частина Молдови отримує енергоресурс через Румунію, по гілці Ясси-Кишинів.

Запаси газу

Наразі молдовська державна компанія Energocom створила в сховищах в Україні та Румунії запаси приблизно в 100 млн кубометрів, що становить понад 15% річного споживання газу. Як повідомлялося раніше, Молдова в січні 2024 року офіційно приєдналася до проєкту "Вертикальний коридор".

"Вертикальний коридор" Греція-Болгарія-Румунія-Молдова-Україна – це проєкт створення маршруту поставок газу неросійського виробництва з терміналів у Східному Середземномор'ї до Молдови та України.

"Вертикальний коридор" буде йти за маршрутом Трансбалканського трубопроводу – з України до Греції – у реверсному напрямку.

Концепція "вертикального коридору" – це система, що з'єднує наявні національні газові мережі та іншу газову інфраструктуру для забезпечення транзиту газу та підвищення енергетичної безпеки.