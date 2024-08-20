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Прикордонники попередили про можливі затримки на одному з пунктів пропуску поблизу Угорщини

косино

Державна прикордонна служба попередила, що з 21 серпня на пункті пропуску "Косино", що на кордоні з Угорщиною, почнуться роботи з заміни модульних конструкцій.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ

"Із 21 по 26 серпня у пункті пропуску "Косино" буде проведено комплекс робіт щодо заміни модульних конструкцій, у звʼязку з чим можливе уповільнення ритмічності його роботи", – йдеться у повідомленні.

Тож, прикордонники закликали громадян врахувати цю інформацію під час планування подорожей.

Як повідомлялося, з 5 серпня Польща закрила один із пунктів пропуску – поблизу з українським переходом Ягодин. Крім того, до 12 вересня можливе ускладнення руху у пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська", що на кордоні з Польщею, через ремонтні роботи на польській стороні.

Автор: 

Угорщина (550) кордон (1129)


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