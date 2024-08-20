Горять понад 20 цистерн: Пожежу на нафтобазі в Ростовській області не можуть загасити вже третю добу

Площа пожежі на нафтобазі в Ростовській області, яка 18 серпня була атакована українськими дронами, збільшилася в кілька разів. Наразі там горять 22 цистерни з паливом і, ймовірно, горітимуть ще кілька днів.

Про це пише російський Telegram-канал Baza.

За його даними, зараз на місці розгорнуто пункти тимчасового розміщення для рятувальників, а також польові кухні.

"Поки спалах локалізувати не вдалося, на даний момент площа пожежі становить близько 10 000 квадратних метрів", – розповів губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Напередодні Голубєв повідомив, що під час гасіння постраждали понад 40 пожежників, 18 із них знадобилася госпіталізація, п'ятеро перебувають у реанімації.

За даними росЗМІ, кількість пожежників, яку залучили до ліквідації пожежі, збільшили до понад 500 людей. Окрім того, для гасіння готують чотири одиниці авіації.

Також на місці події працюють співробітники Росспоживнагляду, які проводять вимір повітря. Вони запевняють, що перевищення допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено.

Як повідомлялося, пожежа на нафтобазі комбінату "Кавказ" почалася після атаки безпілотника в ніч проти 18 серпня. Відповідальність за неї пізніше взяли українські військові. За їх словами, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії РФ.