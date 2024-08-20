БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
776 4

Україна стане першим учасником програми ЄС по боротьбі з шахрайством з-поза меж Євросоюзу

Україна та ЄС

Верховна Рада ратифікувала Угоду з Європейським Союзом про участь України в Програмі Союзу щодо боротьби із шахрайством (EUAF).

Відповідний законопроєкт парламент ухвалив на своєму засіданні у вівторок, 20 серпня, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Цю угоду Україна та ЄС підписали 20 березня 2024 року.

"Участь України у Програмі ЄС щодо боротьби із шахрайством дасть нам змогу отримати необхідні знання та професійну підготовку у сфері захисту фінансових інтересів України та ЄС, а також зміцнить інституційну спроможність України в розбудові системи боротьби з шахрайством за європейськими стандартами", – прокоментував ратифікацію угоди заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Він також зазначив, що після підписання законопроекту президентом, Україна стане першою країною, яка, не будучи членом ЄС, офіційно оформила свою участь у Програмі.

Програма ЄС по боротьбі з шахрайством передбачає для її учасників фінансування за такими напрямами:

впровадження ІТ-інструментів, спрямованих на посилення транснаціональної співпраці з Єврокомісією;

  • підтримка та сприяння фінансовим розслідуванням;
  • технічна та оперативна підтримка відповідних органів для посилення боротьби з шахрайством та іншою незаконною діяльністю;
  • нарощування ІТ-потенціалу, збільшення обміну даними;
  • організація спеціалізованого навчання, семінарів, досліджень, спрямованих на покращення
  • співпраці та координації між службами, пов’язаними із захистом фінансових інтересів Союзу.

Читайте також: В Україні із початку року відкрили рекордну кількість справ про шахрайство

Нагадаємо, Програма Європейського Союзу EU Anti-fraud Programme (EUAF) сприяє боротьбі з шахрайством, корупцією та будь-якою іншою незаконною діяльністю, що торкається фінансових інтересів ЄС.
Серед іншого, Програма заохочує зміцнення спроможності держав-членів проводити розслідування, включно з їх цифровізацією, та включає підтримку спеціалізованого навчання та дослідницької діяльності.
Бюджет конкурсів для Програми Союзу з боротьби з шахрайством (EUAF) – компонент Hercule – на період 2021-2027 років становить 114,2 млн євро.

Автор: 

ВР (2865) Мінфін (2930) шахрайство (314) парламент (1948) ратифікація (80) Євросоюз (5099)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тю...Та у нас із шахрайством як із корупцією-все чисто.(с)
показати весь коментар
20.08.2024 18:55 Відповісти
Все вірно. Зелені очолять і шахраїв і корупціонерів..
показати весь коментар
20.08.2024 19:10 Відповісти
Як демонстраційний посібник?
показати весь коментар
20.08.2024 19:46 Відповісти
Зелені таргани отримали підручник про засоби боротьби із зеленими тарганами.
показати весь коментар
20.08.2024 23:51 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 