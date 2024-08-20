У Росії з початку року в 4 рази підняли виплати за відправку на війну проти України. Раніше влада регіонів скаржилася, що грошей не вистачає

Середня регіональна виплата в Росії за укладення контракту для участі у війні проти України зросла вчетверо з початку року і з урахуванням федеральної частини досягла 1 млн руб.

Про це пише The Moscow Times.

Після того як президент Росії Владімір Путін наприкінці липня підвищив удвічі, до 400 тис. руб., одноразову виплату за службу за контрактом, 47 російських регіонів також збільшили свою частину. Наразі регіональна виплата в середньому становить 596 тис. руб., що у 3,6 раза більше, ніж наприкінці минулого року. Торік платили 168 тис. руб.

У 15 регіонах сума регіональної виплати досягла одного та більше мільйонів. Разом із федеральною виплатою в третині регіонів нові контрактники в Москві, Санкт-Петербурзі та Карачаєво-Черкесії в сумі отримають від 2 млн руб.

Найбільший розрив середнього місячного доходу місцевих жителів та виплати за контрактну службу в Карачаєво-Черкесії, де регіональний бонус становить 1,6 млн руб., а середній дохід – 23,4 тис. руб.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України понад 50 російських регіонів запровадили виплати за вступ на контрактну службу, щоб поповнити лави армії, яка, за даними західних розвідок, втратила в Україні понад 500 тис. людей убитими та пораненими.

Загалом лише за останній рік – з липня 2023 року по червень 2024 року – виплати російським військовослужбовцям, які беруть участь у війні, а також пораненим і родичам убитих досягли 3 трлн руб. Це майже третина рекордного з радянських часів військового бюджету Росії, який становить 10,8 трл руб., а також близько 8% федерального бюджету і приблизно 1,5% російського ВВП.

За підсумками минулого року "добровольцями" та "контрактниками" в армію записалися пів мільйона росіян, звітував раніше заступник голови Ради безпеки Дмітрій Медведєв. Цього року, за даними британської розвідки, російська влада поставила завдання заманити грошима на фронт ще 400 тис. людей.

Проблеми з виплатами

Раніше повідомлялося, що вимога президента Росії Владіміра Путіна різко збільшити виплати контрактникам, що вирушають на війну проти України, виявилася не по кишені російським регіонам. Так, ряд суб'єктів РФ не може знайти гроші на виконання доручення Путіна, який висунув вимогу, щоб разові "бонуси" було збільшено до 400 тис. руб.

До того німецьке видання Welt писало, що зупинка війни занурить Росію в глибоку економічну кризу, вийти з якої Росія самотужки не зможе.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйона рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну