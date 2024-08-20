Будівництво укриттів: БЕБ у Полтавській області виявило ризикові тендери на понад 89 мільйонів

Бюро економічної безпеки в Полтавській області спільно з фахівцями робочої групи "Прозорість та підзвітність" при Полтавській обласній військовій адміністрації перевірили три ризикові закупівлі вартістю понад 89 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому оголосило тендери на будівництво укриття для міської гімназії, ремонт шкільної їдальні та реконструкцію тиру в захисну споруду для ще однієї полтавської школи.

Під час інформаційно-аналітичної роботи аналітики встановили, що компанія-переможець всіх трьох тендерів фігурує в кількох кримінальних провадженнях.

Розслідування одного з них здійснюється за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів під час виконання аналогічних робіт. Замовником вищезгаданої публічної закупівлі є Управління капітального будівництва міськвиконкому.

Наразі аналітики територіального управління рекомендували замовнику розірвати договори.

У БЕБ нагадали, що на початку 2024 року Управління капітального будівництва Полтавської міської ради розірвало ризиковий договір з цією ж компанією. Тоді на капітальний ремонт Полтавської ДЮСШ з місцевого бюджету планували витрати 17,7 млн грн.

Раніше повідослялося, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення розподілити ще близько 5 млрд грн з бюджету на укриття в школах.