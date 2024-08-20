Вразливі категорії переселенців продовжать отримувати виплати наступного року, – Мінсоцполітики

Вразливі категорії переселенців у 2025 році продовжать отримувати виплати у 2-3 тис. грн.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, передає Укрінформ.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб запровадити більш універсальну базову соціальну допомогу. Окремо залишається допомога для ВПО. Ми її не рухаємо, будемо її продовжувати для вразливих категорій – для людей пенсійного віку, для людей із інвалідністю, для тих, у кого маленький дохід. Тобто ці категорії людей продовжуватимуть отримувати підтримку в 2-3 тис. грн, але паралельно ми будемо створювати нові, більш універсальні види допомоги для того, щоби не множити велику кількість допомог", – розповіла Жолнович.

Вона зауважила, що наразі в Україні 4,5 млн внутрішніх переселенців, включно з тими, хто отримав цей статус у 2014 року.

За її словами, багато з них вже облаштувалися на новому місці та не потребують екстреної допомоги.

"Є сенс дивитися на інші види підтримки. Наприклад, для багатодітних або малозабезпечених сімей ми зберігаємо відповідну допомогу", – сказала міністерка.

Як повідомлялося, у травні статус внутрішньо переміщених осіб в Україні мали 4,6 млн людей. Утім, соціальні виплати отримували лише 1,5 млн із них.

Пізніше віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук заявила, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пропонує дозволити громадам використовувати приміщення оптимізованих дитсадків та шкіл як житло для внутрішньо переміщених осіб.