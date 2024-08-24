Швейцарія запровадила миттєві платежі. Україна збирається перейти на таку систему в 2025 році. Що зміниться?

Швейцарські компанії та фізичні особи відтепер можуть проводити миттєві платежі без участі платіжних систем. Транзакція здійснюватиметься між банками напряму.

Про це пише Reuters, передає LIGA.net.

Миттєві платежі дозволяють переказувати гроші протягом 10 секунд після здійснення платежу, а не чекати кілька днів, поки транзакція буде виконана.

Швейцарський національний банк повідомив, що близько 60 фінансових установ тепер можуть приймати та обробляти миттєві платежі, що охоплює понад 95% швейцарських роздрібних платіжних операцій.

Очікується, що до кінця 2026 року всі фінансові установи Швейцарії будуть підключені до цієї системи.

У березні 2024 року Європарламент проголосував за введення миттєвих банківських переказів у Європейському Союзі. Загалом у країнах Європи платежі за 10 секунд використовуються з 2017 року, а в США таку систему ввели у 2023 році.

В Україні таку систему планують запустити у 2025 році, але ще в кінці 2023 року Національний банк України розробив модель миттєвих платежів за стандартами ЄС та впровадив стенд для їх тестування.

Як зазначається, українська банківська інфраструктура швидша за консервативну європейську, тому для українських споживачів зміни будуть не такими кардинальними.

За задумом НБУ, під час переказів не потрібно буде вводити номер картки. Замість цього з'явиться спеціальний ідентифікатор Alias, QR-код або запит Request to Pay, який містить інформацію про реквізити отримувача та інформацію про платіжну операцію.

Як повідомлялося, Національний банк планує фіналізувати рішення щодо обмеження p2p-переказів (з картки на картку) для фізичних осіб для боротьби зі схемами "дропів", розповів голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, представники Нацбанку провели кілька зустрічей з волонтерами, де показали як дизайн запланованого рішення дасть можливість банкам врахувати потреби волонтерів, після чого "градус напруги знизився".

Нагадаємо, наприкінці травня Національний банк анонсував обмеження карткових переказів і введення лімітів переказу коштів з картки на картку між фізичними особами (операції р2р, person-to-person).

Планується, що ліміти на вихідні р2р перекази можуть скласти 100 тис. грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: НБУ хоче обмежити карткові перекази. Що треба знати