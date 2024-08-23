Розкрадання коштів у "Харківобленерго": НАБУ повідомило про підозру ще двом особам

Правоохоронці повідомили про підозру ще двом учасникам організованої групи, яка заволоділа коштами АТ "Харківобленерго" під час закупівлі енергетичного обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Зокрема, йдеться про директора із загальних питань АТ "Харківобленерго" та керівника ще одного комерційного підприємства. Таким чином коло підозрюваних у цій справі розширилось до семи осіб.

Загалом у цій справі про підозру повідомили в.о. голови правління АТ "Харківобленерго", директору з загальних питань компанії, керівнику відділу матеріального забезпечення, керівнику відділу Харківської торгово-промислової палати, приватному оцінювачу, та двом керівникам комерційних підприємств.

За даними слідства, у 2021 році в.о. генерального директора АТ "Харківобленерго" спільно з контролером низки комерційних підприємств-постачальників енергетичного обладнання створили організовану групу, до якої також увійшли директор з загальних питань АТ "Харківобленерго", керівник відділу матеріального забезпечення цього товариства, а також директор ще одного комерційного підприємства.

"Упродовж квітня-вересня 2021 року керівник АТ "Харківобленерго" забезпечив обрання двох "потрібних" компаній переможцями закупівель 11 904 од. трансформаторного обладнання та 79 425 од. електровимірювальних приладів (лічильників та допоміжного обладнання) за завищеною на 132,5 млн грн вартістю. Водночас ціну окремих компонентів обладнання підняли вп’ятеро", – пояснили правоохоронці.

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Реалізації схеми також сприяли керівник відділу Харківської торгово-промислової палати та приватний оцінювач, які формували свідомо завищену очікувану вартість закупівель в інтересах майбутніх переможців.

У 2021-2022 роках унаслідок часткового виконання договору на постачання трансформаторів та лічильників за завищеними цінами АТ "Харківобленерго" завдано збитків на суму 12,5 млн грн.

Водночас запровадження режиму воєнного стану та надання товариству гуманітарної допомоги від українських підприємств та міжнародних організацій, зокрема й енергетичного обладнання, змусило учасників схеми відкласти заволодіння рештою суми у 120 млн грн.

А після проведення детективами процесуальних дій в АТ "Харківобленерго" вони вирішили на початку 2023 року повністю зупинити реалізацію плану і не продовжувати виконання договору.