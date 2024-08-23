На Херсонщині витратять ще 80 мільйонів на укриття у сільській школі, яке вже мала збудувати фірма оточення ОДА

У селі Високопілля на Херсонщині замовили будівництво укриття на території школи, на реконструкцію якої з будівництвом укриття вже виділили 130 мільйонів гривень фірмі, пов'язаній з заступником голови Херсонської ОВА.

Так, на початку 2024 року тендер на реконструкцію школи у Високопіллі за 130 мільйонів гривень виграло ТОВ "Глобал Білд Інжиніринг", йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

За ці кошти компанія мала повністю реконструювати будівлю, а також добудувати захисну споруду. Журналісти тоді виявили, що вона пов’язана із заступником Херсонської ОВА Антоном Самойленком. Зокрема, фірма орендувала техніку у компанії його дружини.

Однак у липні провели ще один тендер – на нове будівництво захисної споруди у цьому ж навчальному закладі. На ці роботи виділили ще понад 80 мільйонів гривень.

Переможцем цього тендеру стала вже інша компанія – "Автоінтерстрой". Ця фірма зареєстрована у Краматорську, що на Донеччині. Саме звідти родом той же заступник голови Херсонської ОВА Антон Самойленко. Загалом "Автоінтерстрой" будуватиме нові укриття у двох школах Херсонщини загальною вартістю у понад 140 мільйонів гривень.

Сам заступник голови Херсонської ОВА інформацію щодо пов’язаності з підрядниками не спростовував, а запевнив, що знає представників майже усіх компаній, що виграють торги в області.