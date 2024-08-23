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Новини
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На Херсонщині витратять ще 80 мільйонів на укриття у сільській школі, яке вже мала збудувати фірма оточення ОДА

школа,херсонщина

У селі Високопілля на Херсонщині замовили будівництво укриття на території школи, на реконструкцію якої з будівництвом укриття вже виділили 130 мільйонів гривень фірмі, пов'язаній з заступником голови Херсонської ОВА.

Так, на початку 2024 року тендер на реконструкцію школи у Високопіллі за 130 мільйонів гривень виграло ТОВ "Глобал Білд Інжиніринг", йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

За ці кошти компанія мала повністю реконструювати будівлю, а також добудувати захисну споруду. Журналісти тоді виявили, що вона пов’язана із заступником Херсонської ОВА Антоном Самойленком. Зокрема, фірма орендувала техніку у компанії його дружини.

Однак у липні провели ще один тендер – на нове будівництво захисної споруди у цьому ж навчальному закладі. На ці роботи виділили ще понад 80 мільйонів гривень.

Переможцем цього тендеру стала вже інша компанія – "Автоінтерстрой". Ця фірма зареєстрована у Краматорську, що на Донеччині. Саме звідти родом той же заступник голови Херсонської ОВА Антон Самойленко. Загалом "Автоінтерстрой" будуватиме нові укриття у двох школах Херсонщини загальною вартістю у понад 140 мільйонів гривень.

Сам заступник голови Херсонської ОВА інформацію щодо пов’язаності з підрядниками не спростовував, а запевнив, що знає представників майже усіх компаній, що виграють торги в області.

Автор: 

тендер (2157) Херсон (264) школа (245) закупівлі (2603) Херсонська область (130)


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як неочикувано.....
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23.08.2024 20:13 Відповісти
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23.08.2024 20:41 Відповісти
по фрейду-- у цього самойленка--рожа потенційного бандита і як це "простий" хлопець з краматорська став зам. голови херсонської ода--там своїх людей нема ????
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23.08.2024 21:32 Відповісти

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