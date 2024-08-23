"Підстав для занепокоєння немає": У Єврокомісії відповіли на скарги Угорщини і Словаччини через українські санкції проти "Лукойлу"

У Єврокомісії вивчили скарги Угорщини й Словаччини на припинення транзиту нафти російської компанії "Лукойл" після запровадження щодо неї Україною нових санкцій.

Підстав для занепокоєнь цих країн у Єврокомісії не бачать, розповів віцепрезидент ЄК Валдіс Домбровскіс у коментарі Радіо Свобода.

"Ми дослідили вплив санкцій України на російського постачальника енергоресурсів "Лукойл" і зібрали інформацію з усіх боків – Словаччини, Угорщини, а також України та Хорватії – щоб отримати повну та точну картину ситуації…Постачання нафти через трубопровід "Дружба" тривають, і наразі немає проблеми з їхньою безпекою", – зазначив Домбровскіс.

У Єврокомісії також вказують, що отримали від української влади підтвердження, що транзит нафти з Росії до Угорщини і Словаччини продовжується, оскільки "Лукойл" не є її власником.

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією та активно працюємо з зацікавленими державами-членами над альтернативними рішеннями, зокрема через Адріатичний трубопровід Janaf. У ширшому плані ми поновили наші заклики до держав-членів прискорити свої зусилля, щоб зменшити свою залежність від російського викопного палива", – додав Домбровскіс.

Як повідомлялося, обсяги транзиту російської нафти до країн ЄС через українську частину нафтопроводу "Дружба" у липні збільшилися вдвічі, попри скарги Угорщини та Словаччини, які звинувачували Україну у запровадженні санкцій проти російської компанії "Лукойл". Так, у липні транзит російської нафти через Україну становив 1,09 млн тонн, порівняно із 0,54 млн тонн у червні.

Що відомо про санкції проти "Лукойлу" та транзит російської нафти

Нагадаємо, посилення санкцій РНБО України проти російської компанії "Лукойл" наприкінці червня 2024 року заблокувало транзит її нафти в Угорщину та Словаччину нафтопроводом "Дружба".

Через це Угорщина та Словаччина поскаржилися на Україну до Єврокомісії через заборону на транзит нафти російського "Лукойлу". А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував припинити експорт дизпалива в Україну через зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" для НПЗ НПЗ Slovnaft.

1 серпня стало відомо, що Єврокомісія ще продовжує з’ясовувати ситуацію щодо постачання нафти до Угорщини й Словаччини після зупинки Україною транзиту нафти російського "Лукойлу", утім, наразі не бачить впливу цього рішення на обсяги постачання нафти.

Російський "Лукойл" перебував під українськими санкціями ще з 2018 року, але раніше вони були обмеженими – стосувались виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні РНБО розширила їх, додавши, зокрема, заборону на транзит.

З 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".