Instagram дозволив додавати музику в свій профіль

Соціальна мережа Instagram оголосила про нову функцію, яка дозволить користувачам додавати пісні у свій профіль – подібно до популярної на початку 2000-х років соцмережі Myspace.

Про це пише The Verge.

Музика, додана до профілю користувача, буде відображатися в розділі біографії. Пісня відображатиметься в профілі, доки користувач не видалить або замінить її.

Але на відміну від Myspace, пісні не відтворюються автоматично, а люди, які переглядають профіль із піснею, можуть відтворювати та призупиняти трек.

Користувачі можуть додати пісню, перейшовши на сторінку "редагування профілю", де вони зможуть шукати та вибирати трек із бібліотеки ліцензованої музики Instagram, яка також доступна для Reels або публікацій. Звідти користувачі зможуть вибрати 30-секундну частину пісні для додавання.

Раніше повідомлялося, що Instagram дозволив створювати власні ШІ-версії для спілкування з підписниками.