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Новини
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Росія визнала зрив контрактів на експорт зброї на $10 мільярдів через війну проти України

кремль

Російські оборонні заводи зривають контракти на постачання озброєнь закордонним замовникам, оскільки зброя в пріоритетному режимі вирушає на війну проти України.

Про це заявив голова корпорації "Ростех" Сергєй Чемезов, передає The Moscow Times.

"Зараз поставки на експорт знизилися зі зрозумілих причин: все для фронту, все для перемоги", – сказав Чемезов, додавши, що з боку іноземних партнерів "складається відкладений попит".

За словами голови "Ростеху", через необхідність виконувати підвищене держоборонзамовлення виник "лист очікування" на російську зброю та "немала черга".

Обсяг зірваних контрактів може досягати $5-10 млрд за останній рік, випливає із заяв Чемезова.

Так, станом на 2024 рік "експортний портфель досяг рекордної цифри – $60 млрд". При цьому в травні 2023 року голова Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Росії Дмитрій Шугаєв оцінював експортні замовлення у $50-55 млрд.

У травні минулого року про зрив контрактів на постачання російської зброї заявила влада Вірменії. Заступник міністра закордонних справ країни Мнацакан Сафарян скаржився, що Єреван не отримав зокрема озброєння, за які вже були перераховані кошти.

У березні 2023 року стало відомо, що Росія зриває домовленості з Індією щодо постачання зенітних ракетних систем С-400 "Тріумф". Контракт на п'ять полкових комплектів за $5,4 млрд "Рособоронекспорт" уклав у 2018 році та зобов'язався передати їх замовнику до кінця 2024 року. Проте війна проти України та санкції порушили ці плани. 

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, експорт озброєнь Росії обвалився на 53% у 2019-2023 роках порівняно з попереднім періодом п'яти років.

У результаті частка Росія відкотилася з другого на третє місце у переліку найбільших світових постачальників зброї, а її частка на глобальному ринку зменшилася до 11%. Перше місце, як і раніше, займають США, чий експорт зріс на 17%, а частка на світовому ринку озброєнь досягла 42%. На друге місце вийшла Франція, яка наростила експорт на 47% за п'ять років.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйона рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну

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контракт (141) зброя (867) росія (14164)


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Еще, Курщину нельзя возвращать. Россия изгадила минами и выжгла плодородные земли Донбасса, что там уже нельзя заниматься с/х. Поэтому будем на Курщине сеять пшеницу
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23.08.2024 17:28 Відповісти
Друже ти ніколи не був на бамбасі.
Там відсутні плодородні грунти і вода.
На бамбасі - терикони з яких вітер видуває безплодний "порожняк" по солончаковим землям.
На бамбасі немає нормальної води - бо вся вода пішла у шахти.
і т.д і т.п.
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23.08.2024 17:43 Відповісти
Цікаво, як це батьки моєї куми вирощували картоплю і іншу городину у Констянтинівці, якщо там "солончакові землі"...
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23.08.2024 19:40 Відповісти
Стара зброя НАТО, показала себе в Україні краще ніж нова зброя кацапів.Кому потрібна "аналоговнет" зброя?
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23.08.2024 17:30 Відповісти
Вертять сракою кацапи Бо левова частка втрат у кацапів з експорту зброї - з-за розторгнення контрактів Бо у світі побачили - чого варта російська зброя Навіть оті "цьомики" "Блазня" з Моді могли буть пов"язані з цим Бо Індія побачила як наша зброя переважає кацапську
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23.08.2024 18:02 Відповісти
Кацапи як завжди, хочуть видати бажане за дійсне. Ага, така черга, що прямо не встигають робити... Не знаю, хто там як, а індуси послали нах кацапські гелікоптери ще позаминулого року, побачивши, як "нєуязвімиє" Ка-52 під Києвом сиплються як груші. Слідом за гелікоптерами були послані подалі і С-300-400... з цілком об'єктивних причин. Нових оригінальних розробок у рашки нема, а без кінця кататись на розробках радянських часів, гарненько їх перефарбовуючи в модні кольори - вже не виходить.
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23.08.2024 18:43 Відповісти
,,- визнала зрив контрактів на експорт зброї на $10 мільярдів - значить втратила щонайменше 30, лярдів - кацапи писдять як дихають,)
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23.08.2024 19:30 Відповісти
Это только срыв контрактов на 10, а еще отказов на более, чем 30.
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23.08.2024 20:26 Відповісти

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