Нацбанк підтвердив наявність паспортів РФ у власників двох сервісів мікрокредитів. Обіцяє вжити заходів

Національний банк України (НБУ) визнав небездоганною репутацію власників мікрокредитних організацій ТОВ "Просто Позика" та ТОВ "Тайм Кредит" Наталі Манучарової та Андрія Манучарова.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 22 серпня, вони набирають чинності з дня їх прийняття, повідомляє пресслужба регулятора.

"Зазначені особи надали Національному банку недостовірну інформацію про те, що вони не мають громадянства та податкового резидентства РФ, що є ознакою небездоганної ділової репутації як власників істотної участі, так і самих фінансових компаній", – пояснили у НБУ.

У Нацбанку уточнили, що підтвердження наявності у вказаних фізичних осіб громадянства та податкового резидентства РФ у тому числі отримали від державних органів спецпризначення з правоохоронними функціями.

"Національний банк здійснить подальші дії щодо ТОВ "Просто Позика" та ТОВ "Тайм Кредит", пов’язані з визнанням ділової репутації фінансових компаній та їх власників небездоганною", – додали у НБУ.

Компанія "Просто Позика" заснована у 2014 році та має понад 30 філій по всій Україні. Фірма пропонує позичальникам кредити готівкою від 2 до 50 тисяч гривень, процентна ставка за ними може сягати півтора мільйона відсотків (1 597 820,85%) річних, в залежності від суми кредиту та терміну його погашення.

Фірма "Тайм Кредит" налічує щонайменше 11 представництв по всій Україні.

Читайте також: Нацбанк анулював ліцензію ще однієї мережі валютних обмінників

Як повідомлялося, раніше журналісти програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода) з’ясували, що власники мікрокредитних організацій ТОВ "Просто Позика" та ТОВ "Тайм Кредит" отримали громадянство Росії та підтримували російську пропаганду, але продовжують зберігати українське громадянство та бізнес в Україні.

Зокрема, Андрій Манучаров є громадянином РФ з 2014 року і після окупації Криму працював у державних органах РФ – його представляли радником гендиректора російського федерального підприємства "Росморпорт".

Він також брав участь у пропагандистських заходах із депутатом держдуми РФ Костянтином Затуліним та російськими військовими, а його син став депутатом підконтрольного Росії парламенту окупованого Криму від партії "Єдина Росія".

Дружина Андрія Манучарова Наталія також отримала громадянство Російської Федерації у 2014 році. А пізніше, як і її чоловік, зареєструвала мікрокредитну організацію під назвою "Тайм Кредит".

Однак в офіційних документах Манучарови фігурують як громадяни України. Більше того – навесні цього року Національний банк продовжив ліцензії для провадження діяльності компаніям "Просто Позика" та "Тайм Кредит" на необмежений строк.