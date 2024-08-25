На українських дорогах запрацює ще понад 40 камер фіксації порушень ПДР

Із 26 серпня на українських автомобільних дорогах запрацюють ще 43 комплекси автоматичної фіксації правопорушень ПДР.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

За його словами, 42 комплекси фіксуватимуть перевищення встановлених обмежень швидкості руху, один – у Білій Церкві – перевищення встановлених обмежень швидкості руху та порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів.

Загальна кількість комплексів фіксації від 26 серпня становитиме 308.

Зокрема, камери запрацюють:

Львів

вул. Любінська, 89, напрямок спрямування приладу вул. Бабія

вул. Богданівська, 44, напрямок спрямування приладу вул. Пластова

вул. Кульпарківська, 93, напрямок спрямування приладу вул. Городоцька

вул. Кульпарківська, 64-А, напрямок спрямування приладу вул. Садова

Львівська область

на 62 км+177 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Мостиська

на 648 км+242 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Дубина

на 58 км+876 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу Львів

на 617 км+024 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Дуліби

на 16 км+281 автодороги М-10 напрямок спрямування приладу с. Страдч

на 13 км+317 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Львів

на 71 км+630 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Львів

на 433 км+537 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу м. Львів

Миколаїв

просп. Центральний, 93, напрямок спрямування приладу вул. Мала Морська

Рівне

вул. Київська, 92, напрямок спрямування приладу вул. Федорова

вул. Київська, 92, напрямок спрямування приладу вул. Захисників Маріуполя

вул. Соборна, 416, напрямок спрямування приладу вул. Євгена Плужника

Черкаси

вул. В’ячеслава Чорновола, 119, напрямок спрямування приладу вул. Гетьмана Сагайдачного

вул. Сумгаїтська, 21, напрямок спрямування приладу вул. Віталія Вергая

вул. Сумгаїтська, 21, напрямок спрямування приладу вул. Академіка Корольова

Біла Церква

бульв. Олександрійський, 54, напрямок спрямування приладу вул. Фастівська (+ порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів)

с. Білогородка, Київська область

вул. Володимирська (біля вул. Завальна, 2) напрямок спрямування приладу вул. Київська

Вінницька область

на 417 км+514 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Вінниця

на 368 км+580 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Вінниця

на 368 км+488 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу с-ще Літин

на 307 км+084 автодороги М-21 напрямок спрямування приладу м. Вінниця

Волинська область

на 54 км+015 автодороги Н-22 напрямок спрямування приладу с. Маньків

на 142 км+324 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу с. Княгининок

Івано-Франківська область

на 224 км+687 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с-ще Ворохта

на 260 км+135 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с-ще Делятин

на 271 км+228 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу м. Івано-Франківськ

на 181 км+215 автодороги Н-10 напрямок спрямування приладу с-ще Заболотів

на 83 км+308 автодороги Н-10 напрямок спрямування приладу м. Калуш

на 233 км+618 автодороги H-09 напрямок спрямування приладу м. Яремче

Рівненська область

на 325 км+770 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Кругле

на 339 км+091 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Здолбунів

Тернопільська область

на 48 км+821 автодороги Н-18 напрямок спрямування приладу м. Івано-Франківськ

на 12 км+205 автодороги М-09 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль

на 316 км+542 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль

на 154 км+464 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль

Хмельницька область

на 250 км+404 автодороги Н-25 напрямок спрямування приладу м. Старокостянтинів

Одеська область

на 20 км+980 автодороги М-28 напрямок спрямування приладу м. Южне

Житомирська область

на 247 км+239 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Рівне

Миколаївська область

на 191 км+346 автодороги Н-24 напрямок спрямування приладу м. Миколаїв

Відповідальність за ст. 122 про перевищення встановлених обмежень швидкості КУпАП, становить:

більш ніж на 20 км/год – 340 гривень

більш ніж на 50 км/год – 1700 гривень

Розташування всіх комлексів можна переглянути за посиланням.