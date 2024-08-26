БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 111 35

Українці з початку року витратили на нові автівки понад 67 мільярдів гривень

toyota

Із початку року українці витратили на придбання нових легкових авто понад 67,4 млрд грн. Це на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що близько половини цієї суми було витрачено на авто лише п’яти марок.

Зокрема, найбільше грошей отримали дилери автомобілів марки Toyota – 10,4 млрд грн. На другому місці – авто BMW, за які сплатили понад 8,6 млрд грн. Трійку лідерів замикають автівки Volkswagen – за них виклали понад 4,9 млрд грн.

Ще 4,9 млрд грн витратили на авто Mercedes-Benz, і 3,6 млрд грн – на автівки Renault.

Також українці не скупились на марки Lexus, Audi, Land Rover, Skoda, Porsche.

Як повідомлялося, у липні в Україні зареєстрували близько 6,4 тис. нових легкових авто, що на 20% більше ніж торік. Водночас автопарк поповнили 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 6% більше, ніж у липні 2023 року.

Автор: 

авто (4122) продаж (2063)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Дайте раскладку,сколько из этих авто купили за бюджетный кошт и сколько новых авто купили для себя держслужбовцы казнокрады,а то можно подумать,что народ богатеет и не знает куда швырять бабло.
показати весь коментар
26.08.2024 11:34
+3
Зубожіння...
показати весь коментар
26.08.2024 11:27
+3
37 млрд кварталівці вкрали на фортифікації , ще 10 млрд вкрадено на захист енергосистем, 40 млрд витратили на три дрони по москва-сіті.

Але винні українці, бо на 67 млрд скупили машин.
показати весь коментар
26.08.2024 14:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зубожіння...
показати весь коментар
26.08.2024 11:27 Відповісти
Скидають заощадження. Щоб гроші не згоріли.
показати весь коментар
26.08.2024 11:31 Відповісти
На справді це добра новина
показати весь коментар
26.08.2024 11:31 Відповісти
Нічого доброго в тім не має, зрозуміло одне, кому війна, а комусь вона мать рідна....
показати весь коментар
26.08.2024 11:36 Відповісти
Дайте раскладку,сколько из этих авто купили за бюджетный кошт и сколько новых авто купили для себя держслужбовцы казнокрады,а то можно подумать,что народ богатеет и не знает куда швырять бабло.
показати весь коментар
26.08.2024 11:34 Відповісти
Ну от я - простий держ.службовець, на чистій зарплаті 15 тисяч в місяць... Чи багато я нових авто собі зможу купити на ці гроші? Реально відсотків 5-10 службовців є казнокрадами, решта - бюджетники на зарплаті.
показати весь коментар
26.08.2024 11:45 Відповісти
5 - 10 відсотків - это уже огромная армия,еще 40 - 60 имеют зарплаты от 50 тыс. и выше плюс премии,надбавки вот вам миллиарды на новые автомобили.
показати весь коментар
26.08.2024 12:17 Відповісти
Вибачте, але ви перебільшуєте трохи... Зарплати від 50 тисяч в державній службі або місцевому самоврядуванні мають хіба що начальники й прокурори обласного рівня, судді, міські голови (далеко не всі), голови обласних рад та адміністрацій. Це ніяк не 40-60%... Абсолютна більшість чиновників - начальники відділів й управлінь, провідні та головні спеціалісти, інспектори, помічники суддів, секретарі, діловоди, сільські старости, тощо - це зарплати в середньому від 12 до 20 тисяч
показати весь коментар
26.08.2024 14:14 Відповісти
Та он дебил, что ты ему пытаешься объяснить. Я был секретарем с/з в двух столичных судах за минималку, которая была 6500 в том году. В 2024 секретарям подняли зп АЖ-НО до 10к гривен. Ну, это смешно. Всякие ГДИшки(головний державний інспектор) в налоговой, всякие головні/провідні спеціалісти и все остальное, на чем собственно держится Держава (рядові співробітники категорії "В" "Б" у всяких пенсійних фондах, ОМС, податкових, всіляких РАЦСах, ДМС і т.д.) действительно получают сущие копейки и зачем мне, например, в 24 идти работать на гос службу, получать кучу ограничений типо деклараций и прочего говна, если я могу пойти кидать ящики на Новую Почту за 18-20? Или в частную сферу за сумы больше.
И чтобы потом всякое отребье на цензоре рассуждало о темах, в которых оно абсолютно некомпетентно с видом академиков
показати весь коментар
26.08.2024 14:54 Відповісти
Ну в 24 можно и на Новую Почту ящики таскать, пока здоровье есть. А кто поумнее - тот в 50 оклад + выслуга + надбавка за ранг. + матпомощь и премия. А там и пенсия чуток получше чем у остальных.........
показати весь коментар
26.08.2024 15:17 Відповісти
ВІрно сказано. Але державний апарат теж мусить існувати... а з такою фінансовою "стимуляцією" там скоро одні стажери залишаться...
показати весь коментар
27.08.2024 09:20 Відповісти
Хазаха,хорошая длинная сказочка про бедных и несчастных держслужбовцев,поэтому на эти места народ толпами ломится и платит хабари за устройство на эту работу,нищие работнички судов и податковой - это даже не сказочка,этот стиль называется - не верьте своим глазам и своему сознанию,верьте мне,я за вас вижу и я за вас произведу мыслительный процесс.
показати весь коментар
27.08.2024 08:56 Відповісти
Написано українці ,але це все одно повний триндець
показати весь коментар
26.08.2024 12:13 Відповісти
Як це не парадоксально, але є значна частина населення, яка за період війни стала багатшою... З іншого боку - якщо би це позитивно впливало на економіку та ВВП, то нехай.
показати весь коментар
26.08.2024 11:43 Відповісти
Как война может влиять позитивно на ВВП,в держслужбе у нас одни идиоты.
показати весь коментар
27.08.2024 12:30 Відповісти
Ідіоти - це ті, хто не розуміє елементарного змісту написаного. Малось на увазі, що у період війни, коли має місце глобальне падіння економіки та ВВП в цілому - навіть точкове, локальне підвищення купівельної спроможності у окремих верств населення може дати позитивний поштовх для тієї ж багатостраждальної економіки (купівля нових авто тягне за собою сплату податків, пенсійного збору у значному розмірі, іноді ще й податок на розкіш - а відповідно наповнення бюджету воюючої країни)
показати весь коментар
27.08.2024 15:34 Відповісти
Экономика тотально падает,правильное слово обозначающее этот процесс - крах,какое точечное повышение купсроможности,этих повышающих свое материальное положение во время войны назвать можно только одним словом - паразиты,паразиты экономику не поднимают,они ее уничтожают,а описанный вами чудесный процесс наполнения бюджета во время экономического краха можно назвать - попыткой вытащить самого себя из болота за волосы,это абсурд,похоже на держслужбе у нас не идиоты,а натуральные бараны.
показати весь коментар
27.08.2024 19:07 Відповісти
Пі...си витратили на нові автівки 67 міліардів.
показати весь коментар
26.08.2024 11:45 Відповісти
Що жаба душить? Мали тобі, содоміту, віддати?
показати весь коментар
26.08.2024 13:42 Відповісти
І сплатили до державного бюджету значні суми ПДВ, пенсійного збору, податку на розкіш (якщо авто дороге), а на українські дороги виїхали нові, справні та безпечні автомобілі - що у цьому поганого?
Гроші хоча би в країні залишилися, на відміну від деяких "вкраїнчиків", які тратять гроші, знаходячись далеко за кордоном.
показати весь коментар
27.08.2024 15:37 Відповісти
я живу в районному центрі..., та дійсно в останній рік нових авто значно побільшало, це вже кидається в око..., наприклад тесла була великою рідкістю, зараз це звичайне авто.... побільшало позашляховиків, величезних, навіть тих марок, які я ніколи до того не бачила... поруч з ними наша малолітражка видається якоюсь автівкою для гномів...
показати весь коментар
26.08.2024 12:05 Відповісти
А цікаво, волонтери купують машини на передову, вони теж входять в цей перелік?
Чи це лиш для того аби показати що українчики такі багаті?
показати весь коментар
26.08.2024 12:06 Відповісти
Волонтери не купують нові автівки.
показати весь коментар
26.08.2024 12:28 Відповісти
Українці воюють тачки купують їх вороги.
показати весь коментар
26.08.2024 12:07 Відповісти
Парк Лексусов и Мерсов под разными ТЦК растет. Хатынки уже купили, теперь пора менять Таврии на что-то получше. Кто был ничем, то станет всем (с).
показати весь коментар
26.08.2024 12:44 Відповісти
Купували впевнені що на нуль його не відправлять.
А хто ж то може бути в Україні, що такий впевнений?
показати весь коментар
26.08.2024 13:06 Відповісти
напевно демобілізовані воїни свої мільйони витрачають
показати весь коментар
26.08.2024 13:17 Відповісти
Потрібно радикально підняти податки на нові авто, особливо преміум-класу. При купівлі авто вище 25 000 баксів обов язкова негласна спецперевірка доходів покупця.
показати весь коментар
26.08.2024 13:42 Відповісти
37 млрд кварталівці вкрали на фортифікації , ще 10 млрд вкрадено на захист енергосистем, 40 млрд витратили на три дрони по москва-сіті.

Але винні українці, бо на 67 млрд скупили машин.
показати весь коментар
26.08.2024 14:37 Відповісти
гетьманцю і зе3.14д@р@м це спати недає? тому треба збільшити податки на нові авто вартістю орієнтовану на лохів, а на елітітні навпаки понизити
показати весь коментар
26.08.2024 16:44 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 