Українці з початку року витратили на нові автівки понад 67 мільярдів гривень

Із початку року українці витратили на придбання нових легкових авто понад 67,4 млрд грн. Це на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що близько половини цієї суми було витрачено на авто лише п’яти марок.

Зокрема, найбільше грошей отримали дилери автомобілів марки Toyota – 10,4 млрд грн. На другому місці – авто BMW, за які сплатили понад 8,6 млрд грн. Трійку лідерів замикають автівки Volkswagen – за них виклали понад 4,9 млрд грн.

Ще 4,9 млрд грн витратили на авто Mercedes-Benz, і 3,6 млрд грн – на автівки Renault.

Також українці не скупились на марки Lexus, Audi, Land Rover, Skoda, Porsche.

Як повідомлялося, у липні в Україні зареєстрували близько 6,4 тис. нових легкових авто, що на 20% більше ніж торік. Водночас автопарк поповнили 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 6% більше, ніж у липні 2023 року.