США посилили санкції проти російської металопродукції: під них потрапили "Норнікель" та "Євраз"

Міністерство фінансів та Державний департамент США запровадили новий пакет санкцій, який спрямований майже на 400 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами, зокрема в Азії та Європі.

Про це йдеться у офіційному повідомленні відомства.

"Росія перетворила свою економіку на інструмент, який слугує військово-промисловому комплексу Кремля. Сьогоднішні дії Міністерства фінансів продовжують виконувати зобов’язання, взяті президентом Байденом і його колегами з Великої сімки, націлені на руйнування ланцюжків поставок військово-промислової бази Росії, та на її платіжні канали", – так прокоментувала дії США заступник міністра фінансів Воллі Адейемо.

Під санкції потрапив технологічний та фінансовий сектор РФ, а також великі російські металургійні та гірничодобувні компанії, які належать до "стратегічної металургійної галузі".

Зокрема, запроваджено обмеження щодо низки підприємств металургійного гіганта Євраз, який контролюється Романом Абрамовичем – "Нижнетагільського металургійного комбінату" (НТМК), "Об'єднаного Західно-Сибірського металургійного комбінату", підприємства "Ванадій Тула" , "Євраз Маркет" та "Євразхолдінг Фінанс". Також санкції запроваджені проти низки російських шахт.

Також обмеження ввели проти підприємств "Норнікеля" Володимира Потаніна: складно жити стане компаніям "Норильськ Авіа", "Норильський Гірсько-Металургійний Комбінат ім. А.П. Завенягіна", "Норнікель Сфера" та "Норнікель Супутник", яка займається розробкою ІТ та операційною діяльністю в сфері цифровізації.

Нагадаємо, раніше депутати ПАРЄ закликали Європейський Союз також посилити санкції проти металургії РФ, адже попри всі заборони, вона продовжує заробляє мільярди на війну. Шляхом брехні та шантажу Кремлю вдалося продовжити квоти на російські сляби ще на чотири роки, хоча вони мали завершитися у вересні 2024 року. Це дасть РФ змогу імпортувати в ЄС продукції на понад 8 мільярдів євро.