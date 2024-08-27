БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
124 1

Польща виділить понад 1 мільярд євро на будівництво першої в країні АЕС

аэс,аес

Польський уряд планує в 2025 році виділити 4,6 млрд злотих (понад 1 млрд євро) на будівництво першої в країні атомної електростанції.

Про це заявив міністр фінансів Польщі Анджей Доманський, передає Європейська правда.

За словами Доманського, країні потрібно знайти "нові двигуни економічного зростання".

"Якщо в нас ціни на енергоносії будуть на 40-50% вищі, ніж у Німеччині, Франції та Іспанії, це є величезним викликом для польської промисловості", – сказав він.

Зараз Польща є однією з європейських країн, де немає жодної атомної електростанції, а більша частина енергії для нормального функціонування країни отримується від теплових електростанцій, що працюють переважно на вугіллі, спричинюючи викиди вуглецю і піддаючи уряд відповідним фінансовим витратам.

Як повідомлялося, у вересні минулого року Польща та США підписали угоду про будівництво першої атомної електростанції в Польщі.

Польща планує витратити $40 млрд на будівництво двох АЕС із трьома реакторами в кожній.

Раніше Польща видала екологічний дозвіл, щоб побудувати першу в країні атомну електростанцію.

Автор: 

АЕС (810) Польща (2428) будівництво (2223)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
..1 миллиард.. просто дети.. эффективных менеджеров на вас нет..
показати весь коментар
27.08.2024 10:20 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 