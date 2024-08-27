Польща виділить понад 1 мільярд євро на будівництво першої в країні АЕС

Польський уряд планує в 2025 році виділити 4,6 млрд злотих (понад 1 млрд євро) на будівництво першої в країні атомної електростанції.

Про це заявив міністр фінансів Польщі Анджей Доманський, передає Європейська правда.

За словами Доманського, країні потрібно знайти "нові двигуни економічного зростання".

"Якщо в нас ціни на енергоносії будуть на 40-50% вищі, ніж у Німеччині, Франції та Іспанії, це є величезним викликом для польської промисловості", – сказав він.

Зараз Польща є однією з європейських країн, де немає жодної атомної електростанції, а більша частина енергії для нормального функціонування країни отримується від теплових електростанцій, що працюють переважно на вугіллі, спричинюючи викиди вуглецю і піддаючи уряд відповідним фінансовим витратам.

Як повідомлялося, у вересні минулого року Польща та США підписали угоду про будівництво першої атомної електростанції в Польщі.

Польща планує витратити $40 млрд на будівництво двох АЕС із трьома реакторами в кожній.

Раніше Польща видала екологічний дозвіл, щоб побудувати першу в країні атомну електростанцію.