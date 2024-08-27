За пів року в Україну ввезли легкових авто майже на $2,3 мільярда. Імпорт виріс на третину
Із січня по червень в Україну було імпортовано 167,6 тис легкових авто – вживаних та нових, що на третину більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром" із посиланням на дані Держстату.
Загальна митна вартість цих авто становила $2,29 млрд, що на 40% більше, ніж торік.
Зазначається, що найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено 33 тис. авто.
Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Японія.
Десятка лідерів країн-постачальників легкових авто:
- Німеччина – 33074 одиниць;
- США – 27649;
- Японіія – 18099;
- Китай – 17715;
- Корея – 8703;
- Франція – 8284;
- Словаччина – 7814;
- Мексика – 7767;
- Велика Британія – 6978;
- Чехія – 6825.
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Як повідомлялося, у липні в Україні зареєстрували близько 6,4 тис. нових легкових авто, що на 20% більше ніж торік. Водночас автопарк поповнили 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 6% більше, ніж у липні 2023 року.
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