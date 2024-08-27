За пів року в Україну ввезли легкових авто майже на $2,3 мільярда. Імпорт виріс на третину

Із січня по червень в Україну було імпортовано 167,6 тис легкових авто – вживаних та нових, що на третину більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром" із посиланням на дані Держстату.

Загальна митна вартість цих авто становила $2,29 млрд, що на 40% більше, ніж торік.

Зазначається, що найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено 33 тис. авто.

Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Японія.

Десятка лідерів країн-постачальників легкових авто:

Німеччина – 33074 одиниць;

США – 27649;

Японіія – 18099;

Китай – 17715;

Корея – 8703;

Франція – 8284;

Словаччина – 7814;

Мексика – 7767;

Велика Британія – 6978;

Чехія – 6825.

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Як повідомлялося, у липні в Україні зареєстрували близько 6,4 тис. нових легкових авто, що на 20% більше ніж торік. Водночас автопарк поповнили 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 6% більше, ніж у липні 2023 року.