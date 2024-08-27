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Новини
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За пів року в Україну ввезли легкових авто майже на $2,3 мільярда. Імпорт виріс на третину

авто

Із січня по червень в Україну було імпортовано 167,6 тис легкових авто – вживаних та нових, що на третину більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром" із посиланням на дані Держстату.

Загальна митна вартість цих авто становила $2,29 млрд, що на 40% більше, ніж торік.

Зазначається, що найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено 33 тис. авто.

Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Японія.

Десятка лідерів країн-постачальників легкових авто:

  • Німеччина – 33074 одиниць;
  • США – 27649;
  • Японіія – 18099;
  • Китай – 17715;
  • Корея – 8703;
  • Франція – 8284;
  • Словаччина – 7814;
  • Мексика – 7767;
  • Велика Британія – 6978;
  • Чехія – 6825.

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Як повідомлялося, у липні в Україні зареєстрували близько 6,4 тис. нових легкових авто, що на 20% більше ніж торік. Водночас автопарк поповнили 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 6% більше, ніж у липні 2023 року.

Автор: 

авто (4123) імпорт (2314)


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27.08.2024 10:11 Відповісти
З кожним наступним роком війни "український нарід" живе все краще та краще ???
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27.08.2024 10:14 Відповісти
Прогресивний податок на доходи, наприклад, як у США, ні-ні? Кажете грошей на війну не вистачає?
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27.08.2024 10:26 Відповісти
Так це ті автівки, яки вкрай потрібні військовим, медикам, ДСНСникам, постачальникам снарядів - збільшення за рахунок потреб!!!! Автівка на сході живе дуже не довго((( навіть, якщо не у полях, стан доріг жахливий, сервісів немає, запчастини дорогі та найнижчої якості(((( До чого ці заяви про 2,3 мільярди??? Якийсь підар депутат рахує скільки б було дохіду, якщо обкласти податком??? Уроди бентлі свої беріть і ***** на болота на них їдьте!!
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27.08.2024 11:02 Відповісти
Це люди котрі придбали собі авто до зеленого шкурадерного військового збора на першу реєстрацію в 15%, побачите наступного пів року скільки їх загонять.
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27.08.2024 11:59 Відповісти
Сумно , з такими темпами росту .....
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27.08.2024 13:49 Відповісти
Кількість авто на 1 000 громадян: Україна на останньому місці в Європі
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27.08.2024 13:50 Відповісти
є такий чорт-гєтьманцев,шістка сівковича( кгбістка з москви) той гєтьманцев-шістка пускає слух що підніметься перша реєстрація на 15 відсотків,тому всі побігли купувати сіль-свічки -машини. допоки чорти при владі...
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27.08.2024 16:23 Відповісти

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