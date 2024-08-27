Нацбанк анонсував п’ять рішень для боротьби з незаконним використанням ринку платіжних послуг

Національний банк анонсував п’ять кроків для боротьби з використанням ринку платіжних послуг в протиправних цілях.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Насамперед, йдеться про ухвалення законопроєкту № 11043, який передбачає збільшення суми штрафів до порушників платіжного законодавства та забезпечує умови для оперативного обміну даними з Кіберполіцією.

Також НБУ планує запровадити правові норми для притягнення до відповідальності організаторів та свідомих учасників протиправних схем.

По-третє, створення відповідного реєстру, який стане джерелом інформації для банків під час встановлення ділових відносин та обслуговування клієнтів, картки яких були використані в протиправних схемах.

Зокрема, будуть напрацьовані правила, за якими інформація подаватиметься до реєстру та надалі використовуватиметься учасниками ринку.

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Крім того, заплановано внесення змін до платіжного законодавства, які розширять регуляторні повноваження Нацбанку для застосування заходів впливу та обмежень до гравців ринку, що не забезпечують ефективну боротьбу з наявними та новими схемами.

Водночас НБУ посилить вимоги до банків та небанківських установ щодо неухильного дотримання вимог законодавства та налагодження ефективної роботи власних автоматизованих систем, а також створення індикаторів, правил та моделі виявлення нетипової поведінки клієнтів. Також, йдеться про ефективність систем управління ризиками та систем внутрішнього контролю відповідно до вимог і рекомендацій НБУ.

Як повідомлялося, з 1 жовтня 2024 року Нацбанк тимчасово встановлює ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту". Це зроблено для боротьби з "дропами".