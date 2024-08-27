Міноборони цифровізувало процес замовлення продуктів для ЗСУ

Закупівельна агенція Міністерства оборони – "Державний оператор тилу" – цифровізує процес тилового забезпечення Збройних Сил України.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

"Відтепер військовим для замовлення продуктів харчування не потрібно роздруковувати і підписувати документи в паперовому вигляді. Для цього вони можуть використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП) на первинних документах", – пояснили у відомстві.

Як зазначається, рішення спрямоване на подальше впровадження інновацій у оборонному відомстві.

Кваліфікований електронний підпис є одним із ключових кроків для DOT-Chain – IT-системи, розробленої "Державним оператором тилу" для управління тиловим забезпеченням ЗСУ.

Новація дозволить підписувати видаткові накладні, акти, рекламації в електронній системі без дублювання в паперовому вигляді.

"Ініціатива Міноборони спрощує документообіг та суттєво прискорює процеси забезпечення наших захисників та захисниць усім необхідним. В умовах війни, коли кожна хвилина має значення, впровадження цифрових інструментів дозволяє ефективніше використовувати наявні ресурси. Цифровізація також зменшує ризик помилок, пов'язаних з людським фактором, і дозволяє швидше реагувати на потреби військових", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Наприкінці липня повідомлялося, що Міністерство оборони України запустило платформу "ПартнерMOD", розроблену для полегшення співпраці з виробниками та постачальниками тилового майна для Збройних Сил України.