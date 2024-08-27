"Тіньовий флот" Путіна: Росія знайшла схему обходу санкцій для транспортування скрапленого газу

Газовий танкер, який перебуває під санкціями США і який цього місяця забрав вантаж із нового російського заводу "Арктик СПГ-2", був помічений під час перевантаження з судна на судно.

Про це пише Reuters.

Як повідомляється, служба моніторингу TankerTrackers.com повідомила, що танкер Pioneer здійснив перевалку на танкер New Energy, що плаває під прапором Палау, належить ОАЕ й управляється Індією, на північ від Суецького каналу.

Завод "Арктик СПГ-2", який мав стати найбільшим у Росії, почав виробляти скраплений природний газ у грудні, але його експорт зазнав перешкод через західні санкції, пов'язані з розв'язаною Росією повномасштабною війною проти України.

Зазначається, що трансфери з судна на судно зазвичай вивантажують скраплений із дорогих танкерів льодового класу на дешевші звичайні газовози, але також можуть використовуватися для ускладнення відстеження вантажу.

Хоча деякі країни, включно з Індією, продовжують купувати російські енергоносії, незважаючи на санкції Заходу, вони іноді остерігаються афішувати цей факт, щоб уникнути дипломатичної напруженості.

Pioneer та інший танкер, Asya Energy, увійшли в російські води наприкінці липня і вдалися до низки "оманливих дій у судноплавстві", таких як відключення системи автоматичної ідентифікації суден (AIS).

У середині липня повідомлялося, що раніше невідомі компанії, ймовірно, повʼязані з Росією, почали накопичувати десятки суден, здатних перевозити скраплений природний газ, що може означати розширення російського "тіньового флоту" танкерів.

Детальніше про цю схему обходу санкцій читайте в нашому матеріалі "Тіньовий танкерний флот Росії як інструмент фінансування війни".