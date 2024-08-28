Сім країн Європи попередили Норвегію про ризик диверсій Росії на енергетичних об’єктах

Служби безпеки семи європейських країн поінформували норвезьких енергетичних керівників і чиновників, зокрема компанію Equinor – найбільшого постачальника газу в Європі, про те, що вони бачать російські загрози для критичної інфраструктури.

Про це пише Reuters.

Як повідомляється, на закритій зустрічі були присутні служби національної безпеки Норвегії, Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Фінляндії, Швеції та Ісландії.

"Ми бачимо розвиток історії, яка стосується не лише Німеччини чи норвезьких колег, але й усіх нас. Це загроза, яка виходить від деяких країн, таких як Росія, включно з не тільки шпигунськими операціями, але й ризиками диверсії в деяких галузях", – заявив віцепрезидент Федерального відомства із захисту конституції Німеччини Сінан Селен.

У квітні в Німеччині було заарештовано двох громадян Німеччини та Росії за підозрою в підготовці диверсійних атак, зокрема на військові об'єкти США, які чиновники назвали серйозною спробою підірвати військову підтримку України.

Посольство Росії в Німеччині відкинуло звинувачення в тому, що воно стоїть за планами, назвавши їх "абсурдними і смішними".

Норвезькі спецслужби також висвітлили те, що вони називають потенційною загрозою російського саботажу.

"Коли ми сьогодні говоримо про саботаж, ми говоримо про Росію", – сказала керівниця контррозвідувальної служби Норвегії Беате Гангаас.

Раніше цього року норвезькі спецслужби заявили, що Росія "може вважати розумним" здійснити фізичні або цифрові диверсії проти цілей у Норвегії, головною ціллю якої є нафтовий сектор.

Після повномасштабного вторгнення Москви в Україну Норвегія, країна-член НАТО, яка має спільний кордон з Росією в Арктиці, стала найбільшим у Європі постачальником природного газу, який доставляється через велику систему підводних трубопроводів.

"Росія перебуває в тривалому протистоянні із Заходом, і це режим, який готовий йти на більший ризик. Тож, незважаючи на те, що ми не бачили жодних конкретних доказів планів робити що-небудь у Норвегії, розумно бути розважливими й підвищити рівень безпеки", – сказав віцеадмірал голова Норвезької розвідувальної служби Нільс Андреас Стенсоенес.

Раніше повідомлялося, що Норвегія може обмежити продаж нерухомості іноземцям через дії Росії.