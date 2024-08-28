Екстрені відключення скасовані. Але до кінця дня світла буде менше, ніж обіцяли, – Укренерго

Уранці у низці регіонів України діяли аварійні відключення електроенергії, наразі вони скасовані. До кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що внаслідок російської масованої повітряної атаки на енергосистему 26 серпня, сьогодні в Україні продовжують діяти заходи обмеження споживання.

Вранці у більшості регіонів вимушено були застосовані графіки аварійних відключень, тому анонсовані раніше обленерго погодинні графіки не діяли.

"З 11:00 аварійні відключення скасовані. До кінця доби порівняно з попереднім прогнозом, сьогодні збільшено обсяг заходів обмеження. У більшості регіонів діятиме три черги відключень одночасно", – наголошують енергетики.

У компанії нагадали, що українська енергосистема відновлюється після дев’яти ворожих масованих атак, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають ремонти. Тож, "Укренерго" закликає громадян споживати електроенергію ощадливо.

Для зменшення дефіциту електроенергії, 27 серпня Україна отримувала аварійну допомогу з енергосистем Польщі та Словаччини. Також на запит оператора енергосистеми Польщі – Україна приймала надлишки електроенергії з цієї країни.

Станом на ранок через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 584 населені пункти.

Раніше Укренерго анонсувало, що 28 серпня упродовж усієї доби діятимуть по дві черги у графіках погодинних відключень електроенергії.

Нагадаємо, що 26 серпня Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" доручило запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.