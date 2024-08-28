БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 602 13

Екстрені відключення скасовані. Але до кінця дня світла буде менше, ніж обіцяли, – Укренерго

світло

Уранці у низці регіонів України діяли аварійні відключення електроенергії, наразі вони скасовані. До кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що внаслідок російської масованої повітряної атаки на енергосистему 26 серпня, сьогодні в Україні продовжують діяти заходи обмеження споживання.

Вранці у більшості регіонів вимушено були застосовані графіки аварійних відключень, тому анонсовані раніше обленерго погодинні графіки не діяли.

"З 11:00 аварійні відключення скасовані. До кінця доби порівняно з попереднім прогнозом, сьогодні збільшено обсяг заходів обмеження. У більшості регіонів діятиме три черги відключень одночасно", – наголошують енергетики.

У компанії нагадали, що українська енергосистема відновлюється після дев’яти ворожих масованих атак, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають ремонти. Тож, "Укренерго" закликає громадян споживати електроенергію ощадливо.

Для зменшення дефіциту електроенергії, 27 серпня Україна отримувала аварійну допомогу з енергосистем Польщі та Словаччини. Також на запит оператора енергосистеми Польщі – Україна приймала надлишки електроенергії з цієї країни.

Станом на ранок через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 584 населені пункти.

Раніше Укренерго анонсувало, що 28 серпня упродовж усієї доби діятимуть по дві черги у графіках погодинних відключень електроенергії.

Нагадаємо, що 26 серпня Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" доручило запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+9
Це прямо совково-кацапське убаюкання. "Екстренні відключення скасовано!!! Але зі світлом стане гірше". Прямо анекдот про дві новини. Погану і хорошу. Погана: Їжі не залишилось. Будемо їсти лайно. Хороша - лайна багато, на всіх вистачить!
показати весь коментар
28.08.2024 11:52
+4
Читай заголовок - "світла буде менше ніж обіцяли". 2 години на день тобі дадуть, якщо ти тільки не в Кончі аспі живеш. Так зрозуміло?
показати весь коментар
28.08.2024 12:14
+3
Не звертай уваги. Або школота, обдивившася Шмарклемарафон, або банальний троль подолячний.
показати весь коментар
28.08.2024 12:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це прямо совково-кацапське убаюкання. "Екстренні відключення скасовано!!! Але зі світлом стане гірше". Прямо анекдот про дві новини. Погану і хорошу. Погана: Їжі не залишилось. Будемо їсти лайно. Хороша - лайна багато, на всіх вистачить!
показати весь коментар
28.08.2024 11:52 Відповісти
Де ти побачив що із світлом "стане гірше"?! Що за маразматичні фантазії?! Стане краще ніж вчора, але гірше ніж є бажання, тобто було б добре взагалі без відключень!!! І звідки таки як ти "CrossFirenko" беруться, може з Московії (т.з. "роССии") чи з лав її прихильників в Україні???!!!
показати весь коментар
28.08.2024 12:11 Відповісти
Читай заголовок - "світла буде менше ніж обіцяли". 2 години на день тобі дадуть, якщо ти тільки не в Кончі аспі живеш. Так зрозуміло?
показати весь коментар
28.08.2024 12:14 Відповісти
Не звертай уваги. Або школота, обдивившася Шмарклемарафон, або банальний троль подолячний.
показати весь коментар
28.08.2024 12:26 Відповісти
Одним словом хіба не можна сказати ?
Світло відключатимуть
показати весь коментар
28.08.2024 11:54 Відповісти
А потреба у використанні стабілізуючих графіків стала "новиною"?! І повторюсь, потреба не у генерації, а у розподілі, навіть допомога від ЄС 26.08.2024 (а не 27.08.2024 як зазначив "Цензор.нет") була потрібна не внаслідок дефіциту електроенергії, а через проблеми із її перекиданням зі сходу на захід та з центру на північ і південь у зв'язку з руйнуваннями на розподільчих підстанціях!!!
показати весь коментар
28.08.2024 12:09 Відповісти
Взагалі то за запитом "Укренерго" Україна отримувала аварійну допомогу з енергосистем Польщі та Словаччини не 27, а 26 серпня а зараз проблема не у генерації, а у розподілі електрики бо удар прийшовся саме по підстанціях, а не по електростанціях!!!
показати весь коментар
28.08.2024 12:04 Відповісти
За 2,5 роки з тими сумами виділених коштів партнерами і самою Україною, основні розподільчі підстанції вже давно мали бути під землею. Чому це не зроблено? Де гроші? Де виконана робота?
показати весь коментар
28.08.2024 12:44 Відповісти
Геть владу!!!!!!!! Загеноцидили. Народ повністю. Сил немає терпіти. Просто немає. Краще загинути на Майдані ніж жити при цій владі .
показати весь коментар
28.08.2024 12:46 Відповісти
Про соціальну Несправедливість .. Продаж Енергії в Європу , за рахунок кріпаків..
показати весь коментар
28.08.2024 12:48 Відповісти
Та щоб шмигалівська зелень - та не обісралася?
показати весь коментар
28.08.2024 13:07 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 