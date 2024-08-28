Мінфін, Нацбанк та МВФ виступили проти підвищення податків для банків

Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зняв з порядку денного підвищення податків для банківського сектору до 50% у 2024 році. Проти цього виступили Мінфін, Нацбанк та Міжнародний валютний фонд.

Про це йшлося під час засідання робочої групи у комітеті щодо законопроєкту про підвищення податків №11416-д, передає Forbes.

Зокрема, зазначається, що Мінфін не підтримав цю ідею через занепокоєння щодо можливостей банків інвестувати в ОВДП. Водночас міністерство розраховує додатково залучити завдяки ОВДП понад 200 млрд грн до кінця року.

За словами заступниці міністра фінансів Світлани Воробей, банки й так сплачують найбільший корпоративний податок. Крім цього, ідею не підтримує МВФ, додала вона.

Національний банк також не підтримав ідею додатково оподаткувати банки. Як наголосила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, для низки банків це може призвести до того, що вони не відповідатимуть вимогам регулятора щодо достатності капіталу. Зокрема, це загрожує двом держбанкам.

Низка депутатів податкового комітету ВР, зокрема його голова Данило Гетманцев, не погодились з такою позицією. Утім, через позицію інших органів Гетманцев зняв це питання з розгляду, тож підвищення податків для банків до 50% не з’явиться у масштабному законопроєкті щодо підвищення податків.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів знизило очікування надходжень у 2024 році від законопроєкту про підвищення податків – зі 125 млрд грн до 57,8 млрд грн.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що допрацьований урядовий законопроєкт про підвищення податків зазнав значних змін, Верховна Рада розгляне його на початку вересня.

Що відомо про підвищення податків в Україні?

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонується підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.

Він передбачає, що додаткові податкові надходження від підвищання акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, заплановано підвищення військового збору та інших надходжень на загальну суму 121,8 млрд грн. Утім, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що замість підвищення військового збору депутати можуть запропонувати збільшення ПДВ.

Водночас пропонується внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Окрім підвищення податків, профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн – за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.