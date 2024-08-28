ВАКС відпустив голову АМКУ Кириленка під заставу у 30 мільйонів

Вищий антикорупційний суд визначив запобіжний захід для голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка у вигляді застави у розмірі 30 млн грн гривень та зобов’язання носити електронний браслет.

Про це пише Радіо Свобода.

Зазначається, що детектив Національного антикорупційного бюро та прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили суд взяти Кириленка під варту із можливістю внесення застави в розмірі понад 120 млн грн.

Але під час засідання 28 серпня слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько відмовив у задоволенні цього клопотання та призначив інший запобіжний захід – заставу у розмірі 30 млн грн без взяття під варту.

Кириленко також має здати закордонні паспорти, утриматися від спілкування зі свідками та зобов’язаний носити електронний браслет.

У САП наголосили, що не погоджуються із вказаним рішенням суду та оскаржуватимуть його в апеляційному порядку.

Читайте також: Суд другий тиждень не може обрати запобіжний захід голові Антимонопольного комітету Кириленку

У чому звуинуваючть голову АМКУ Кириленка?

Як повідомлялося, 14 серпня детективи НАБУ повідомили очільнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

За даними слідства, у 2020-2023 роках Кириленко, обіймаючи посаду керівника Донецької ОДА, набув 21 об’єкт нерухомого майна та люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини. Дані про ці активи він у своїх деклараціях приховав.

Серед набутого посадовцем майна:

7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

будинок на понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки під Києвом;

2 гаражних бокси;

6 машино-місць;

3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль "ВМW Х3".

Загальна вартість активів склала 61,7 млн грн. Водночас законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок.

Приводом для розслідування стало оприлюднення журналістського розслідування "Радіо Свобода". Зоккрема, журналісти виявили, що родина Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та чотири апартаменти з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини. При цьому, елітну нерухомість в Ужгороді купували вже під час повномасштабної війни.

Водночас ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно, а сам посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина.