Шольц підтвердив зменшення військової допомоги Україні від ФРН на наступний рік удвічі

Німеччина продовжить надавати Україні військову підтримку як із власного бюджету, так і разом із партнерами по G7.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером після їх переговорів у Берліні 28 серпня, передає Укрінформ.

"У проєкті бюджету на наступний рік передбачено й буде на двосторонню військову підтримку Україні 4 млрд євро. Додатково ми разом із країнами G7 надамо Україні $50 млрд кредиту", – сказав Шольц.

Він також додав, що це має забезпечити гарантовану, надійну фінансову підтримку.

Кредит, нагадав Шольц, буде покриватися прибутками від заморожених активів російського Центрального банку, як було домовлено в червні на саміті Групи в Італії. Шольц упевнений, що це є непростим завданням, але його цілком можливо реалізувати.

За його словами, всі сторони хочуть дуже швидко запустити цей механізм. Зараз представники всіх зацікавлених держав інтенсивно працюють над технічними умовами, зокрема, німецький канцлер провів консультації з керівництвом Єврокомісії щодо європейської частки, з керівниками інших партнерів по "Великій сімці".

"Вірю, що ми найближчим часом ми зможемо з'ясувати технічні вимоги", – зауважив Шольц.

Канцлер запевнив, що попри намагання останнім часом посіяти сумніви в готовності його держави продовжувати допомогу Києву, Німеччина й надалі надаватиме свою фінансову, економічну, політичну та військову підтримку Україні так довго, як це буде потрібно.

Він підкреслив, що Німеччина є найбільшим у Європі постачальником допомоги та планує таким залишатися.

На запитання щодо можливості передачі Україні нових видів озброєнь, зокрема, далекобійних ракет, глава німецького уряду сказав, що жодних нових рішень наразі немає.

Нагадаємо, на початку лютого цього року в Німеччині схвалили бюджет із 8 млрд євро на зброю для України.

Допомога Німеччини для України

Днями імецькі ЗМІ повідомляли, що Німеччина не надаватиме Україні допомогу найближчим часом, адже відповідно до поточного бюджетного планування федерального уряду, наразі грошей на це немає. Утім, уже схвалена військова допомога буде поставлена.

"Причиною цього є заходи жорсткої економії з боку Канцелярії та Міністерства фінансів. Допомогу, яку вже було схвалено, все ще постачають, але додаткові заявки Міністерства оборони більше не повинні затверджуватися на вимогу канцлера Олафа Шольца. Міністр фінансів Крістіан Лінднер передав таке прохання в листі міністру оборони Борису Пісторіусу 5 серпня", – писало видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус просив виділити додаткові 4 млрд євро на військову підтримку України у другому півріччі 2024 року.

За даними міністерства, близько 7 млрд євро, виділених у поточному федеральному бюджеті на підтримку Києва, вже значною мірою використані або за ними є зобов'язання за контрактами. Тому для нових постачань озброєнння для України у другій половині 2024 року залишилося лише трохи менше 200 тис. євро. Тому Пісторіус звернувся до міністра фінансів країни Крістіана Лінднера з проханням про виділення додаткових коштів.