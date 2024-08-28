Міноборони планує розширити функціонал застосунків "Резерв+", "Армія+" та Delta

Міністерство оборони України планує до кінця 2024 року розширити функціонал і кількість користувачів трьох застосунків – "Резерв+", "Армія+" і Delta.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко, передає Інтерфакс-Україна.

"Три флагманські продукти. Найбільший фокус у нас зараз на них. Взагалі в нас у беклозі 63 продукти. Не всі масові, але серед них є низка інфраструктурних, без яких не працюватимуть масові продукти", – розповіла Черногоренко.

За її словами, у планах – довести до 500 тис. кількість користувачів сервісу "Армія+" з поточними послугами: опитування і ArmyID. Крім того, планується додати в сервіс найбільш затребувані типи рапортів.

"Ми зараз говоримо про це з військовими і робимо постійний зріз того, що потрібно насамперед, і вже маємо цифри", – зазначила Черногоренко.

Вона також повідомила, що до теперішнього часу майже 400 військових частин уже запровадили в себе використання "Армія+" протягом 20 днів із моменту запуску сервісу.

"За 20 днів із моменту запуску майже 400 військових частин уже запровадили в себе використання "Армія+". Я знову ж таки скажу: це для нас є індикатором", – підкреслила Черногоренко.

Крім того, зауважила вона, станом на ранок 28 серпня завдяки щоденному зрізу інформації щодо користувачів "Армія+" стало відомо про 100 тис. активних користувачів-військовослужбовців.

За словами Черногоренко, для військових ІТ-систем і продуктів зазначена кількість користувачів є нетиповою.

"Системи, які впроваджувалися в армії вісім років, мають удвічі менше користувачів зараз. Ми бачимо, що продукт органічно дуже швидко зростає", – додала Черногоренко.

Водночас, за її словами, у "Резерв+" у планах додати відстрочки і зробити онлайн-рекрутинг. Впровадити цю функцію можливо до кінця поточного року.

Водночас щодо сервісу Delta у планах – наростити кількість користувачів до 100 тис.

"Я ставлю перед собою завдання 100 тис., але буду рада, якщо наші військові підхоплять. Я вже бачу, що вони підхоплюють, тому що ми легалізували Delta, вона вже має всі дозволи", – розповіла Черногоренко.

Раніше повідомлялося, що розробники працюють над впровадженням нових функцій у мобільному додатку "Резерв+", зокрема, йдеться про повторне оновлення даних.

До того повідомлялося, що Міністерство оборони планує восени 2024 року запустити в застосунку "Резерв+" функцію онлайн-рекрутингу.

Також повідомлялося, що до кінця літа у застосунку "Резерв+" може з'явитися можливість автоматично оформити відстрочку для деяких категорій військовозобов'язаних громадян, без особистого звернення до ТЦК та СП.