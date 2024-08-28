"Нова пошта" цьогоріч планує збільшити інвестиції в молдовський ринок у 4,5 раза

"Нова пошта" планує збільшити інвестиції в молдовський ринок до $880 тис. у 2024 році, що в 4,5 раза більше від обсягу таких вкладень у 2023 році.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"На початку діяльності в 2014 році "Нова пошта" в Молдові мала лише три точки сервісу: в Кишиневі, Кагулі та Більцях, які водночас слугували і сортувальним депо, і вантажними відділеннями. У компанії працювало всього 14 співробітників, які обробляли не більше 20 замовлень на день, а доставку посилок здійснювали 2 кур'єри, використовуючи громадський транспорт, – розповіли в компанії.

Втім, за 10 років "Нова пошта" увійшла до топ-3 найшвидших доставок Молдови.

У першому півріччі 2024 року "Нова пошта" в Молдові доставила 1,1 млн посилок, що майже дорівнює об'єму, доставленому за весь 2023 рік (1,2 млн). Крім того, за шість місяців 2024 року компанія сплатила 12,5 млн леїв податків до бюджету Молдови.

"У 2024 році ми плануємо інвестувати $880 тис. у розвиток компанії, що в 4,5 раза більше, ніж минулого року. Основна частина інвестицій буде спрямована на розширення нашої мережі, ремонт відділень, автоматизацію робочих місць, оновлення ІТ-інфраструктури та збільшення автопарку для доставки кур'єрами", – розповів CEO "Нової пошти" в Молдові Сергій Шапран.

На 2025 рік "Нова пошта" в Молдові має амбітні плани, зокрема створення нового сортувального хабу, де бізнес-клієнти зможуть скористатися послугами фулфілменту.

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" планує вийти на ринки Австрії та Нідерландів до кінця 2024 року.