Російська влада закрила статистику про виробництво нафтопродуктів після ударів українських дронів по НПЗ

Росстат припинив публікацію чергових даних про виробництво нафтопродуктів у Росії.

Це випливає з останньої доповіді про динаміку промислового виробництва, передає The Moscow Times.

Зокрема, відомство не навело інформації про місячні обсяги випуску дизельного палива, мазуту, зріджених пропану та бутану.

У доповіді йдеться, що "інформація про виробництво нафтопродуктів не публікується на підставі рішення уряду РФ".

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Як повідомлялося, наприкінці травня Росстат закрив статистичні дані щодо виробництва в Росії автомобільного бензину. Міненерго РФ пояснювало це геополітичною ситуацією, коли "розкриття такої інформації може стати приводом для маніпулювання ринком з боку недобросовісних його учасників".

У новому коментарі Міненерго Росії йдеться, що "часто статистичні дані про виробництво моторних палив, які публікує Росстат, можуть бути використані для необґрунтованого тиску на ринок і створення штучного ажіотажу". На думку відомства, це може вплинути на внутрішній ринок.

У середині серпня російський уряд продовжив заборону на експорт бензину до 31 грудня 2024 року. Таке рішення влада РФ пояснює необхідністю "підтримки стабільної ситуації на паливному ринку в період сезонного попиту" і планових ремонтів, що тривають на НПЗ.

Нагадаємо, Росія заборонила експорт бензину з 1 березня після масових атак українських безпілотників на російські НПЗ.

Початково заборона запроваджувалася до 31 серпня, але з 20 травня до 31 липня її дію призупиняли. При цьому у червні-липні бензин марки А-92 у Росії подорожчав у гурті орієнтовно на 20%, що відповідає зростанню роздрібних цін на 7 рублів за літр, А-95 – на 30% (+12 рублів за літр).

У вересні минулого року РФ також запроваджувала тимчасові обмеження на експорт автобензинів та дизпалива для стабілізації внутрішнього ринку в умовах обвалу курсу рубля. Заборона торкнулася товарних бензинів із будь-яким октановим числом. Обмеження на експорт бензину було скасовано 17 листопада 2023 року.