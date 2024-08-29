Витрати росіян на підготовку дітей до школи зросли від початку війни проти України на 60%
У 2024 році росіянам знадобилося в середньому 53,5 тис. руб., щоб зібрати одну дитину до школи – це на 10,5 тис. руб., або 24%, більше, ніж минулого року.
Про це йдеться в результатах опитування державного Всеросійського центру вивчення громадської думки, передає The Moscow Times.
При цьому, з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України витрати росіян на підготовку дітей до навчального року зросли на 60%. 2022 року витрати на ці цілі становили 33,2 тис. руб.
В абсолютному вираженні найбільше подорожчали шкільний одяг, спортивна уніформа та взуття. Зростання склало 22%.
Підручники та робочі зошити коштуватимуть майже 6,9 тис. руб., а канцелярське та письмове приладдя – приблизно 5,1 тис. руб. У відсотковому вираженні зростання витрат у цих категоріях стало найвищим: +46% та +43% відповідно.
Квіти та подарунки вчителям на 1 вересня також подорожчали майже на 31% – до 2,8 тис. руб. Ще близько 9,3 тис. руб. доведеться віддати на різні внески – "добровільні" та "за домовленістю з адміністрацією школи". Це на 3 тис. більше, ніж 2023 року.
Заощадити російські сім'ї зможуть лише на портфелі. На нього піде 4,5 тис. руб. замість колишніх 4,1 тис. (-8%).
Загалом витрати росіян на збори дитини до школи зросли по шість із семи категорій витрат. У цю суму не входить покупка техніки: планшетів, ноутбуків та комп'ютерної периферії.
У квітні цього року президент РФ Владімір Путін заявляв, що всі рівні російської влади мають бути задіяні у вирішенні завдання щодо покращення демографічної ситуації в Росії.
У липні стало відомо, що в Росії пропонують підвищити плату для більшості студентів за проживання у гуртожитках через брак у російських вишів коштів на їх оновлення.
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зе!шоу не повинно зупинятися!
чи, для м'ясних штурмів потрібен атестат?
Колега на роботі замовляє тютюн та гільзи в інтернет-магазині. Каже, що з урахуванням вартості тютюну, гільз та пересилки ціна пачки виходить близько 20 грн., а якість "його" сигарет - набагато вища.
Мені про якість судити важко - не курю. Але пачка магазинних сигарет у 4-5 разів виходить дорожчою.