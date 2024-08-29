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Новини
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Витрати росіян на підготовку дітей до школи зросли від початку війни проти України на 60%

школа,рф

У 2024 році росіянам знадобилося в середньому 53,5 тис. руб., щоб зібрати одну дитину до школи – це на 10,5 тис. руб., або 24%, більше, ніж минулого року.

Про це йдеться в результатах опитування державного Всеросійського центру вивчення громадської думки, передає The Moscow Times.

При цьому, з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України витрати росіян на підготовку дітей до навчального року зросли на 60%. 2022 року витрати на ці цілі становили 33,2 тис. руб.

В абсолютному вираженні найбільше подорожчали шкільний одяг, спортивна уніформа та взуття. Зростання склало 22%.

Підручники та робочі зошити коштуватимуть майже 6,9 тис. руб., а канцелярське та письмове приладдя – приблизно 5,1 тис. руб. У відсотковому вираженні зростання витрат у цих категоріях стало найвищим: +46% та +43% відповідно.

Квіти та подарунки вчителям на 1 вересня також подорожчали майже на 31% – до 2,8 тис. руб. Ще близько 9,3 тис. руб. доведеться віддати на різні внески – "добровільні" та "за домовленістю з адміністрацією школи". Це на 3 тис. більше, ніж 2023 року.

Заощадити російські сім'ї зможуть лише на портфелі. На нього піде 4,5 тис. руб. замість колишніх 4,1 тис. (-8%).

Загалом витрати росіян на збори дитини до школи зросли по шість із семи категорій витрат. У цю суму не входить покупка техніки: планшетів, ноутбуків та комп'ютерної периферії.

У квітні цього року президент РФ Владімір Путін заявляв, що всі рівні російської влади мають бути задіяні у вирішенні завдання щодо покращення демографічної ситуації в Росії. 

У липні стало відомо, що в Росії пропонують підвищити плату для більшості студентів за проживання у гуртожитках через брак у російських вишів коштів на їх оновлення.

Автор: 

діти (138) витрати (202) росія (14183)


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Топ коментарі
+11
ну, коли нема добрих новин у нас, то показують погані у них.
зе!шоу не повинно зупинятися!
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29.08.2024 08:58
+5
Нащо нам інформація,як там "бідують" кацапи?Може подивимось,що в нас робиться?
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29.08.2024 08:56
+5
от, не розумію, навіщо ця новина тут?
чи, для м'ясних штурмів потрібен атестат?
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29.08.2024 08:56
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сьогодні зранку купляв американо з вершками - 25 грн. вчора була по 20 грн.
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29.08.2024 08:52 Відповісти
вчора чашка була мала. а сьогодні крупна-крупна така. колись мілкі були по 3, а крупні по 5 ))))
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29.08.2024 08:59 Відповісти
не крупна-крупна,а потужна-потужна)
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29.08.2024 11:55 Відповісти
Нафиг та школа, освоить АКМ хватит пару месяцев. А лишнее - уже капитализм
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29.08.2024 08:55 Відповісти
Нащо нам інформація,як там "бідують" кацапи?Може подивимось,що в нас робиться?
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29.08.2024 08:56 Відповісти
ну, коли нема добрих новин у нас, то показують погані у них.
зе!шоу не повинно зупинятися!
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29.08.2024 08:58 Відповісти
А в Україні.про Україну ніколи не було хороших новин, лише погані Всі зороші новини в нас були стосовно росії та білорусії, ну ще з Китаю та Ізраїля Що й народило позеленівших від ненависті до України 73%.
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29.08.2024 10:29 Відповісти
щас ********** першовересневі гумконвої "там же нашим дєтям" відправляти почне.
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29.08.2024 08:56 Відповісти
от, не розумію, навіщо ця новина тут?
чи, для м'ясних штурмів потрібен атестат?
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29.08.2024 08:56 Відповісти
"Заощадити російські сім'ї зможуть лише на портфелі. На нього піде 4,5 тис. руб. замість колишніх 4,1 тис. (-8%)." Новину писала жертва дистанційного навчання?
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29.08.2024 08:59 Відповісти
"- Ты понимаешь Санек. Все очень просто, в натуре. Еду в Германию и покупаю бочку пива за 1000 баксов. Приезжаю домой, толкаю её за 3000 баксов. Вот на эти два процента я и живу..2 (с) )))
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29.08.2024 09:02 Відповісти
Кацапські самиці ще до віни брали кредит, щоб зібрати лічінку орка до школи, а зараз будуть нирку продавати.
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29.08.2024 09:00 Відповісти
Для кацапів мабуть актуально - а нам шо з цього
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29.08.2024 09:02 Відповісти
А ми в сметані купаємся? Найпростіша маніпуляція -а в них ще гірше!
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29.08.2024 09:06 Відповісти
А ти знаєш, що у Швеції ще гірше, ніж у Норвегії?
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29.08.2024 10:14 Відповісти
Та пох** шо та як готують кацапопоросят до школи.
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29.08.2024 09:07 Відповісти
Курці масово переходять на "самокрутки" - купують тютюн в пачках і самі крутять цигарки Різниця - ВЧЕТВЕРО!!!
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29.08.2024 10:14 Відповісти
Так і є.
Колега на роботі замовляє тютюн та гільзи в інтернет-магазині. Каже, що з урахуванням вартості тютюну, гільз та пересилки ціна пачки виходить близько 20 грн., а якість "його" сигарет - набагато вища.
Мені про якість судити важко - не курю. Але пачка магазинних сигарет у 4-5 разів виходить дорожчою.
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29.08.2024 23:52 Відповісти
Нащо росіянам взагалі ходити в школу,хай відразу йдуть підписувати контракт і "родіну защіщать"
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29.08.2024 11:57 Відповісти
на ху..я ця інформація? Кого їбе є школярі в россії чи вже закінчилися, скільки коштує їх одежа та портфель. Більше тем нема, які українцям болять? Ви ще про великую руськую культура напишіть і про балет не забудьте. Скільки ракет ще потрібно випустити на Україну, щоб нас перестали тягнути до русського миру?
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29.08.2024 15:27 Відповісти
Та насрати на кацапню разом з їхніми лічінусами (майбутнім гарматним м'ясом)!
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29.08.2024 23:54 Відповісти

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