"Газпром" заявив про збільшення експорту газу до Китаю на 37%

Російський "Газпром" за січень-серпень цього року збільшив поставки газу трубопроводом "Сила Сибири" до Китаю на 37%.

Про це заявив глава компанії Алексєй Міллєр, передає The Moscow Times.

За словами Міллєра, наприкінці січня 2027 року "Газпром" планує почати експорт за далекосхідним маршрутом.

"А наступного, 2025 року, року ми виведемо газопровід "Сила Сибири" на проєктну потужність, на нашу контрактну полицю – 38 млрд кубометрів газу", – сказав він.

Міллєр також повідомив, що запущено четверту технологічну лінію на Амурському газопереробному заводі, а будівництво газопереробних потужностей в Усть-Лузі "ведеться строго за графіком".

Збитки "Газпрому"

Наприкінці липня повідомлялося, що чистий збиток "Газпрому" в першому півріччі 2024 року становив 480,64 млрд руб., що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2023 року (255 млрд руб.).

До того повідомлялося, що через втрату ринку ЄС "Газпром" вимушений зменшувати видобуток газу.

"Газпром" визнав чистий збиток за 2023 рік у розмірі 629,1 млрд руб. ($6,84 млрд) після чистого прибутку 1,23 трлн руб. роком раніше. Для порівняння, за 2021 рік російський газовий монополіст отримав 2,68 трлн рублів чистого прибутку.

Востаннє перед цим "Газпром" фіксував збиток ще у 1998 році.

Доходи "Газпрому" знижуються через втрату європейського ринку експорту газу, який був найприбутковішим його бізнесом у сегменті продажу палива. Зокрема, 2023 року постачання російського газу до Європи трубопроводами впали до 28,3 млрд кубометрів.

Водночас компенсувати втрачений ринок Європи збільшенням внутрішніх продажів та експорту до Китаю не вдається, тому колись найприбутковішій російській компанії "Газпром" загрожує тривалий період поганих фінансових результатів, зазначало Reuters.

На початку червня 2024 року видання FT писал, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.

У травні цього року акції російського "Газпрому" на Московській біржі впали до мінімуму з 24 лютого 2022 року, коли після початку вторгнення в Україну обвалився увесь фондовий ринок РФ.