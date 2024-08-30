У Росії стали різко дорожчати продукти. Ціни на хліб та молоко встановили рекорд за півтора року

У Росії за тиждень 20-26 серпня на 0,5-1% подорожчали вершкове масло та соняшникова олія, молоко, ковбаси, свинина, чорний хліб. Дешевшають лише овочі та фрукти (-1,3%), але в річному вираженні індекс цін на продовольчі товари закріпився близько 10%, а останнього тижня становив 9,85%.

Про це йдеться в даних Росстату, передає The Moscow Times.

На кінець липня річне зростання цін на хліб та молоко встановило рекорд із січня та лютого 2023 року – 11,2% та 10,7% відповідно. З початку серпня їх вартість зросла ще на 1,2% та 1,3%.

Як зазначають аналітики, зростання цін на їжу набуває "все більш лякаючого характеру". За тиждень подешевшала курятина (на 0,1%), але решта м'яса подорожчала. Зростання цін на свинину прискорилося разом із зростанням її експорту до Китаю.

Прискорення продовольчої інфляції б'є насамперед по малозабезпеченим людям, у яких висока частка витрат на їжу. Російські чиновники часто наводять дані про зниження бідності – у 2023 році частка росіян із доходами нижчими від межі бідності опустилася до мінімальних за всю історію 8,5% (у 2021 році – 11,1%).

Однак у Росії дуже висока частка людей з доходами, які трохи вищі за межу бідності. Вони за формальними критеріями не бідні, але при погіршенні ситуації повернуться до цієї категорії.

Повідомляється, що дорожчають не лише продукти. Бензин, незважаючи на заборону експорту, продовжує дорожчати швидше за інфляцію, але з невеликою тенденцією до уповільнення зростання цін на будматеріали носить стійко підвищений характер.

Раніше повідомлялося, що в Росії магазинам заборонили підвищувати ціни на електроніку.

Також у Росії суттєво подорожчає алкоголь із так званих "недружніх" країн. Це відбудеться після підвищення російським урядом ввізного мита, яке з 1 серпня зросло для вина до 25% від митної вартості, а для міцного алкоголю – до 20%.