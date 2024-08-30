Компанія з розслідування про куратора "Великого будівництва" Голика отримала ще 470 мільйонів на дитячу лікарню у Дніпрі

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА 20 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ "СК Стройінвест" будівництво нового хірургічного корпусу обласної дитячої лікарні за 474,53 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Фірма отримала підряд без конкуренції, оскільки на відкриті торги більше ніхто не подався. При цьому технічна специфікація закупівлі займає 165 сторінок, а на підготовку та подання тендерної пропозиції відвели лише 11 робочих днів. За словами джерел видання у будівельній галузі, цього часу недостатньо, щоб якісно підготувати таку велику кількість документації.

У договорі передбачений аванс у розмірі не більше 30% від вартості річного обсягу робіт. На 2024 рік заплановано робіт на суму 133,59 млн грн, отже аванс складає 40,08 млн грн. Використати його потрібно протягом трьох місяців.

Договірна ціна динамічна, тобто платити можуть за цінами, що відрізняються від кошторису. Проте ціни принаймні частини будівельних матеріалів у кошторисі завищені.

У підсумковій відомості ресурсів плити Armstrong "Bioguard Plain Board" 600х600 мм врахували по 636 грн за квадратний метр. Компанія Venbud пропонує їх по 458 грн/кв. м, а база "Куб" по 494 грн/кв. м, що в середньому на чверть дешевше.

Вогнетривкі розподільчі коробки Р30-Р90 (150х116х67) замовили по 2 335 грн за штуку. На ринку їх можна купити по 1 584–1 594 грн, що в півтора рази дешевше.

Кабель ВВГнгд 5х6 мм вписали по 202 грн/м, а "Укрпровід" продає його по 165 грн/м, що на 18% дешевше.

Ціни на найбільші позиції: плитку для підлоги, лінолеум, різні марки сумішей Ceresit, клей Forbo приблизно ринкові.

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Компанія "СК Стройінвест" почала будувати цей хірургічний корпус лікарні ще у січні 2022 року, а Дніпропетровська ОДА оплатила за роботи 365,28 млн грн. У квітні 2024 року договір розірвали через зміну обставин, а проєкт відкоригували.

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА очолює Олександр Кушвід, уповноважена особа з публічних закупівель – Юлія Масльоха.

Дніпровська фірма "СК Стройінвест" належить Наталії Лазарь. Раніше її засновником був Денис Островський. Він також володіє дніпровською "Біг Сіті Груп", якою колись керувала Наталія Лазарь. Саме в неї "Стройінвест" зараз орендує техніку.

"СК Стройінвест" фігурувала у розслідуванні Bihus.info. Тоді журналісти отримали доступ до записів з телефону куратора "Великого будівництва" Юрія Голика, де він обговорював з Островським отримання грошей з бюджету на ремонти лікарень.